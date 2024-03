En uno de los momentos más felices de su vida, Roberto Leal se ha convertido en imagen oficial de la firma de calzado deportivo, J'hayber, y ha presentado la nueva colección para esta primavera/verano 2024. Allí hemos podido hablar con él sobre todas las novedades de su vida y... ¡atención! porque ha resuelto todas las dudas sobre la polémica creada por los fichajes de la nueva edición de 'El Desafío'.

Precisamente, sobre la participación de Genoveva Casanova en su programa nos ha confesado que "no os puedo hablar primero, porque yo a Genoveva todavía no la conozco, y porque lo que te digo, tendrías que esperar a verla a ella en el programa, porque yo no soy nadie para hablaros de Genoveva ni de ningún compañero nuevo".