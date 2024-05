Tras vivir una boda de ensueño en Honduras, Ana Herminia regresaba hace unos días a España y dejaba en Honduras al amor de su vida. Ángel Cristo Jr. está haciendo un concurso de lo más convulso, enfrentándose a todos sus compañeros de 'Supervivientes 2024', pero sin embargo se posiciona como uno de los favoritos del público. Quién le iba a decir a él que se daría el 'Sí, quiero' en los Cayos Cochinos...

Tras este 'enlace matrimonial' televisado, hemos podido hablar con Bárbara Rey y nos confesaba rotundamente que no ha visto la boda de su hijo y además, nos negaba haber mandado ningún mensaje relacionado con la boda: "No quiero hablar nada en absoluto, porque siempre he dicho que yo a mi hijo le deseo lo mejor, que sea feliz. Ya está, no tengo nada más que decir".