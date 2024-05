El solidario gesto del último ganador de Supervivientes con sus 200.000 euros: "Para que lleguen a la mayor gente posible y para ayuda"

Alejado del foco mediático tras su participación el año pasado en 'Supervivientes 2023' y el fracaso de su relación sentimental con Adara Molinero, Bosco Martínez Bordiú ha vuelto a dejarse ver ante las cámaras.

Tras conseguir 200.000 euros en el reality de Telecinco el que fuera novio de Adara Molinero apenas ha aparecido en la pequeña pantalla. ¿A qué se dedica Bosco (o Boscoloitos, como le llama cariñosament si tío, Pocholo Martínez Bordiu)? La revista Lecturas explica que "Bosco se había hecho cargo de una empresa en la que era evidente pensar que podría poner todos sus esfuerzos una vez fuera del concurso. Fue en enero de ese mismo año, en 2023, cuando se puso al frente de su gestión. Se llama Mapmygen SL y se dedica a la “investigación y desarrollo experimental en biotecnología".

En una entrevista concedida a Outdoor, el sobrino de Pocholo ha explicado como es su vida más allá de los platós de televisión . El sobrino de Pocholo Martínez-Bordiú reconoce que no descarta regresar en algún momento a la televisión porque guarda un recuerdo maravilloso de sus días en Honduras: "Me lo pasé súper bien y conocí a una gente maravillosa, que son el mayor regalo, así que depende del formato no lo dudaría: si es de aventura y de superarse a uno mismo diría que sí encantado". De aquella experiencia sigue conservando amigos, como son Jonan Wiergo; Manuel Cortés y Alma Bollo, con los que ha pasado unos días recientemente en la Feria de Sevilla; Diego Pérez; Raquel Arias y Ginés Corregüela. Amigos a los que podría invitar a su nuevo negocio, 'Boscolitos', que es una bocatería que ha abierto en el centro de Madrid, al lado de una de las discotecas más populares de la capital: "A mí los bocadillos es algo que siempre me ha encantado desde pequeño, ¡hacía bocadillos hasta con las lentejas! He sido el típico niño que le encantaba el pan y al llegar la comida ya estaba lleno porque se había comido el pan. Y la idea surgió cuando estaba en 'Supervivientes', porque llega un punto en el que tienes tanta hambre que tienes muy claro qué te gustaría comer y para mí era un bocadillo que me había dado mi hermano antes de irme a Honduras".

María González Falcó

Mientras tanto, seguirá centrado en sus otros negocios, de los que nos ha hablado en exclusiva: "Soy socio y administrador de una empresa que está asociada a una gran empresa con sede en India que organiza test de ADN. Todas las cosas que intento hacer, especialmente con el dinero del premio [de 'Supervivientes'] son para que lleguen a la mayor gente posible y para ayudar. Estos tests actúan como medicina preventiva porque te pueden ayudar a prevenir muchas enfermedades".