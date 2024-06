"Bueno, pues lo que me ha pasado es muy fuerte. Yo de verdad tengo miedo porque tengo miedo de morir y lo digo así de claro, porque lo he pasado súper mal esta noche". Así comienza Isa Pantoja un vídeo en sus redes sociales donde se sincera sobre su enfermedad: "Pensaba que me iba al otro mundo".

En el vídeo que ha publicado en sus redes sociales, la hija de Isabel Pantoja explica que "vengo arrastrando una bronquitis y de ahí me dio una crisis de asma. Hace más o menos tres semanas tuve que ir a urgencias y todo porque pensaba que me iba al otro mundo". Explicó Isa Pantoja que el médico "me mandó un inhalador y una pastilla que dura 28 días, que su principal función es el asma"; y bueno, "durante el día bien, toso algunas veces, pero ya está. Pero resulta que esa noche y la noche anterior estoy dormida y, de repente, me despierto con tos, pero con tos que no me cabe nada de aire". Una situación tan grave que, como explicó, "fatal, pero fatal de que me asfixio. O sea, horroroso, horroroso".