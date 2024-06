Menuda sorpresa la de Anabel Pantoja anunciando su embarazo con una exclusiva en la revista Lecturas. Cuatro meses ha permanecido callada públicamente y ahora, tras conocerse el bombazo, ha hablado por primera vez con sus seguidores a través de las redes sociales: "He dormido faltal".

Así, en un cortito vídeo, la sobrina de la tonadillera agradece todas las muestras de cariño recibidas. "Tengo una resaca emocional. Bueno, he dormido fatal, pero es que estuve hasta tarde viendo todos los mensajes. Muchísimas gracias, de verdad. Es que la palabra gracias se queda corta", señaló asegurando que ha recibido "un montón de mensajes preciosos de gente que me quiere y me conoce, de gente que no me conoce pero me quiere, y sé que se alegra de corazón".

Promesa

Cuenta Anabel Pantoja que "prometo que vamos a hablar, que os voy a contar, que vamos a vivirlo porque quiero que me ayudéis muchísimo. Estoy un poco perdida, pero quiero que sea guay y divertido, y sobre todo que lo compartamos, porque a mi me gusta compartir mucho con vosotras".