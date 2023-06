La cocinera Pilar Ramos nació en Gijón, pero se declara “adoptada de Villaviciosa y de Les Mariñes". "Soy de aquí”, asegura. Con tan solo siete años se mudó con sus padres a Arroes y, posteriormente, a Venta les Ranes, en Castiello de la Marina, donde aún vive a día de hoy. El próximo viernes día 16 de junio será la pregonera de las fiestas de San Juan. "Cada vez que lo pienso me pongo muy nerviosa. Mi misión es no ponerme a llorar como si fuera una plañidera contratada por la asociación", afirma.

El suyo será un discurso cargado de recuerdos, de instantes. Un homenaje a una adolescencia “fabulosa”. A los domingos en los que La Carbayera se convertía en un campo de fútbol improvisado. “Aquello era una república bananera, cada uno llegaba cuando podía y marchaba cuando cansaba. Éramos vecinos de todas las edades”, rememora. También las tardes en el pedrero limpiando chopas. Un pescado que ahora, al igual que le pasa con les llámpares, le hace pensar en Castiello.

"El pregón era de lo poco que me quedaba en las fiestas. He hecho de todo. Desde planchar sardinas, bailar, hacer playback, estar en la carroza…", señala. Su trabajo al frente de los fogones de la Sidrería Los Pomares, negocio gijonés del que es propietaria junto a su hermano, le impide seguir disfrutando de los festejos tanto como le gustaría. "Colaboramos en todo lo que podemos, pero nos pilla en una fecha muy complicada. Por poder, me ataría a la barraca y no me soltaría hasta el final de las fiestas”, bromea.

La gijonesa es desde hace varios años integrante del Club de Guisanderas. "Estamos celebrando el veinticinco aniversario y acabamos de sacar un libro, pero siempre hay proyectos en mente. Cada vez que hay reunión surgen un montón de ideas", señala.

Ramos ha visto en estos años como la parroquia mariñana ha ido cambiando y creciendo. Especialmente en los últimos años. “Es verdad que antes ya venía gente a vivir, pero desde la pandemia fue un ‘boom’. Se vendió todo y hay mucho movimiento. La carretera es un ir y venir de coches, cuando nunca fue así”, asegura. Su deseo ahora es que todos esos nuevos residentes "se adapten a vivir en el campo. Antes nos conocíamos todos, sin haber móviles estábamos todos comunicados. Eso se ha ido perdiendo", lamenta.

"Yo con mis vecinos tengo una relación muy buena. Como suele ser en los pueblos, que es una relación mucho más estrecha. Aquí existe una cosa que no hay en las ciudades, una memoria colectiva que no entiende de edades. Las actividades se compartían, ya fuera por el ganado, la sextaferia, mayar manzanas…", subraya Ramos. Es precisamente ese espíritu colaborativo una de las razones por las que descarta completamente mudarse de Villaviciosa. "Nunca podría vivir en una ciudad", reconoce.

El pregón de la guisandera inaugurará las fiestas de Castiello de la Marina el viernes a medianoche, aunque la programación arrancará antes con una parrillada. Ese día será la primera verbena. El sábado se celebrarán el sexto "Memorial Máximo Álvarez" de bolos, que enfrentará a las peñas El Horru (Villaviciosa) y El Biche (Pola de Siero), y el concurso de sidra casera en recuerdo a Manolo "Los Piñares". Por la mañana también se entregará el bollo y la botella de vino a los socios. Por la tarde habrá concentración de vehículos clásicos y animación infantil a partir de las 18.00 horas. Para la cena se preparará una gran "laconada" gratuita. Los vales podrán conseguirse en la barraca con cada consumición desde las nueve de la noche.

Las fiestas finalizarán el domingo con la misa en honor a San Juan Bautista, la puya´l ramu y una corderada a la estaca. El precio es de 35 euros para los adultos. Los niños hasta 10 años pagarán 5 euros. La venta de vales estará disponible hasta el día 15.