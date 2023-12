La Asociación de Veteranos y exjugadores del Club Deportivo Lealtad de Villaviciosa celebraron su tradicional encuentro anual con un momento especial, un cariñoso homenaje a Carlos López García, expresidente de la entidad que la dirigió entre de 1983 a 1987. “Después de 40 años no me lo esperaba, pero estoy muy orgulloso y agradecido. Lo quiero compartir con todos los compañeros de juntas directivas y todos los que me acompañaron, porque trabajamos mucho por el Lealtad. Gracias por este recuerdo que me llena de emoción“, señaló López, que se encontraba muy emocionado en un acto que se celebró con una cena conmemorativa en el restaurante Bedriñana de Villaviciosa.

El homenajeado, que es socio del equipo desde 1971, recuerda con orgullo su etapa al frente del club, pues “se consiguieron grandes éxitos deportivos". "Ascendimos dos años consecutivos casi imbatidos con el entrenador Rogelio García Sánchez y por primera vez a Primera Preferente. En la temporada 85/86 quedamos campeones del Torneo Federación de Asturias con 17 jugadores de La Villa”. También tuvo palabras para rememorar a grandes entrenadores que le acompañaron como Prida, Senín, Manolo o Méndez. López destacó asimismo el cambio que se ha producido en lo que respecta a cómo es el fútbol ahora y cómo era entonces. De aquella "no había sueldos directos" y "si se ganaba un partido se pagaban 1000 pesetas si se jugaba fuera y si era en casa 500. Incluso si se perdía, en las Callejas había una buena entrada y se daban 250 pesetas". "Ahora en algunas categorías hay sueldos millonarios. Todo cambió mucho también el mundo del fútbol que mueve muchísimo dinero”, incide. "Javi Boli", presidente de la Asociación de Veteranos, felicitó a Carlos López al entregarle la insignia de plata de la entidad. Destacó sus méritos para recbir el reconocimiento. “Se lo tiene bien merecido por su trabajo como presidente y fiel seguidor del Lealtad, en el que dejó un gran recuerdo que todavía perdura hoy. También queremos reconocer su fidelidad al club del que es uno de los socios más antiguos”, dijo. El homenajeado recibió además una camiseta conmemorativa del Lealtad que le entregó Roberto Pereira, delegado del club maliayo, que felicitó con mucho cariño a López. «Nos sumamos a este merecido homenaje y le agradecemos su vinculación y apoyo al club del que es el socio número 16», explicó. También el alcalde Alejandro Vega Riego y el concejal José Antonio Fernández se sumaron al reconocimiento entregándole una escultura del edificio del Ayuntamiento de Villaviciosa. “Queremos felicitar a Carlos por su trayectoria de apoyo incondicional de tantos años al Lealtad. También reconocer la labor que desarrolla la Asociación de veteranos del Lealtad”, señaló Vega En el acto se tuvo un emotivo recuerdo para José Manuel González Miravalles, “Kote”, fallecido esta semana y que se encargó más de 30 años del mantenimiento del campo Les Caleyes. Al este encuentro anual asistieron más de una veintena de exjugadores veteranos y contemporáneos del club maliayés. Todos quisieron destacar de Carlos López «su pasión por el Lealtad».