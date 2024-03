"Estamos ganando socios, pero aún somos pocos, el objetivo es seguir creciendo"

El Hogar del Pensionista Maliayo ha iniciado una nueva e ilusionante etapa tras la renovación de su junta directiva. Mariano Pastor es el nuevo presidente del colectivo que en menos de dos meses ha ganado más de medio centenar de socios, una cifra que puede parecer elevada pero que aún se queda muy lejos de los objetivos del maliayés. “Si tenemos en cuenta la población de Villaviciosa, somos muy pocos”, opina. Es por eso que entre sus objetivos está incrementar las actividades para atraer a más vecinos, así como ganar nuevos espacios donde desarrollarlas.

-¿Cuántos socios son actualmente?

-Andamos sobre los 400. En los últimos dos meses, desde que se renovó la junta, incorporamos unos 50 0 60. Aunque si tenemos en cuenta la población de Villaviciosa aún somos muy pocos. Por eso uno de nuestros objetivos es crecer aún más.

-¿Tienen pensado organizar nuevas actividades?

-Vamos poco a poco. Hace poco celebramos carnaval y una fiesta por San Valentín. Además, por el momento queremos añadir un taller de costura y organizar alguna sesión con la Guardia Civil sobre seguridad, estafas telefónicas... También haremos un taller sobre el manejo del móvil y queremos recuperar las sesiones de bailoterapia, que el año pasado no se hizo. Es cierto que hay que limitar algunas cosas, porque todos somos mayores y hay gente que tiene problemas de movilidad, pero queremos que la gente esté entretenida, se mueva y se relacione con gente de su edad. Que venga y lo pasen bien.

Participantes en una jornada de cartas realizada este miércoles. / Alicia García-Ovies

-Una de las peticiones que le han realizado al alcalde es trasladarse a una sede más amplia.

-Estos días que hicimos baile y fiesta en San Valentín el salón nos quedó pequeño y tuvimos que poner mesas fuera. Este edificio no se puede ampliar, encima tenemos viviendas y detrás una pista de atletismo, por eso pedimos al alcalde una nueva ubicación. Sabemos que no es algo fácil, por eso propusimos poner en la zona del jardín una cancha de petanca y en verano queremos instalar una carpa para poder utilizarla.

-¿Tienen más necesidades?

-Tenemos problemas de humedades en una sala que antes se usaba para el servicio de peluquería y en la caseta donde guardamos el material. También se lo comentamos al alcalde y es algo que van a arreglar lo antes posible.

-¿Le costó mucho dar el paso de ser presidente?

-Sí, me lo comentaron en varias ocasiones y finalmente dije que lo hacía si alguno de la directiva anterior se mantenía porque es algo que lleva mucho trabajo y no podía empezar de cero. Al final se quedaron tres o cuatro, entre ellos Mari Luz que es “alma mater”. No hace falta que le pidas algo, ella ya lo tiene cuando lo necesitas.

-¿Cuál es la cuota para hacerse socio? ¿Y el horario?

-Doce euros al año y la gente tiene derecho a participar en todas las actividades, los precios del bar son más baratos y hacemos dos comidas al año que suelen estar subvencionadas. El horario es de 10 o 10.30 a 21.00 horas y abrimos todos los días, menos el sábado porque la actividad que había no tenía mucha asistencia y la suspendimos; aunque este sí que vamos a abrir porque tenemos un open de dominó clasificatorio para el campeonato de Asturias por parejas.