La gaita de Hevia suena por la paz para el Papa: el músico asturiano y su hermana actúan en el Arena de Verona ante 12.500 personas

En el "Arena de la paz" de Verona, el multitudinario encuentro que el Papa Francisco protagonizó este sábado en la ciudad italiana, la gaita del asturiano Hevia volvió a sonar delante de Bergoglio, en lo que supone la tercera vez que el gaitero y su hermana actúan delante de Su Santidad, habiéndolo hecho previamente para Juan Pablo II y Ratzinger.

Hevia interpretó el tango "Volver" y acompañó a la cantante "Felicity", con la que precisamente grabó ayer mismo un videoclip con esta misma colaboración en Verona. Pero lo más impresionante, explicó a LA NUEVA ESPAÑA, fue entrar en el recinto del Arena de Verona por los arcos de la entrada de gladiadores y ver a esas 12.500 personas que llenaron el recinto entregadas al discurso del Papa.

José Ángel Hevia antes de salir a tocar para el Papa. / LNE

"Al Papa", contaba ayer todavía en Italia, "lo vemos frágil, con problemas físicos, pero en cuanto se sienta en la cátedra papal, él es el que manda, dirige, lleva la batuta y se mete en el bolsillo a las 12.500 personas". Hevia no olvida, en estas ocasiones, quién es y de dónde viene. "En una experiencia como esta", reflexiona, "si uno ye un gaiteru de la Villa siempre tienes presente que estás en un sitio donde nunca soñaste que llegarías a estar".

Compara la experiencia de haber tocado en el Arena de Verona con sus actuaciones en el Vaticano, donde llegas después de atravesar patios y más patios, en un coche oficial a gran velocidad, "como si estuvieras en una película".

El gaitero y su hermana, María José Hevia, destacan que en Italia la figura del Papa despierta una veneración increíble. "No deja de ser una república con una monarquía sentimental que ye la monarquía papal, porque él es una estrella en la calle, y la gente deja de comer cuando pasa con su vehículo, que no es ninguno de lujo, sino un Fiat 500".

Las celebraciones de la Paz en Verona fueron masivas, seguidas por toda la ciudad, absolutamente tomada y paralizada por la visita papal sin que a nadie le incomodara.

Durante el acto en el que participó Hevia, el Papa Francisco abrazó a un israelí y a un palestino que habían perdido familiares en la actual guerra, que tachó de "derrota histórica". Francisco abrazó a ambos y añadió: "Creo que ante el sufrimiento de estos dos hermanos, que es el sufrimiento de dos pueblos, no se puede decir nada. Ellos han tenido la valentía de abrazarse y esto no solo es valentía, sino ejemplo de querer la paz, es un proyecto de futuro, abrazarse", celebró. El Papa pidió a los asistentes guardar silencio y rezar por la paz, especialmente por los niños y los ancianos, no solo de Tierra Santa sino también de Ucrania. "Pensemos en los ancianos que trabajaron toda la vida para sacar adelante estos dos países y ahora esta derrota, una derrota histórica y de todos nosotros. Recemos por la paz y que estos dos hermanos lleven este deseo nuestro y la voluntad de trabajar por la paz a sus pueblos", dijo.