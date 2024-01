Visto y no visto. Parece que fue ayer y sin embargo ya ha pasado un año. Entonces y todo lo contrario que ahora, tratábamos de protegernos del frío y la lluvia que nos traían las borrascas “Gerard” y “Fien” que estaban atravesando la península ibérica. Era la tercera semana de enero y FITUR, la Feria Internacional de Turismo se celebraba en IFEMA (Madrid), como ocurre este domingo en que se va a clausurar su 44ª edición que inauguraron el pasado miércoles los Reyes de España.

FITUR considerada como la gran exposición del turismo mundial es cita obligada para los profesionales del sector y también para los políticos. Por ello los regidores de la Comarca de la Sidra que se desplazaron hasta la capital española siendo plenamente conscientes del imparable ‘tirón’ turístico que tiene Asturias en estos momentos. La Feria es ideal para presentar el más amplio escaparate de propuestas, de productos y marcas relacionadas con el turismo y nuestra comunidad autónoma y por supuesto Villaviciosa, tienen sin ninguna duda mucho que decir y ofrecer a todos sus visitantes.

El stand oficial de Asturias ha sido el marco elegido para que el alcalde Alejandro Vega Riego presentase la denominada “Ruta de los Miradores” que invita a conocer distintos espacios de la privilegiada situación que tenemos al acercarnos a lugares y rincones de nuestra costa para asomarnos al mar Cantábrico en enclaves estratégicos de gran belleza. En ellos se instalaron varios bancos tallados en madera que tal y como se apuntó en la presentación, aportan distinta simbología y temática con referencia a la manzana, al escanciador de sidra e incluso, a una vendedora de pescado como en el caso del ubicado en Tazones.

La ruta se inicia en el Parque Ballina detrás del Ayuntamiento llegando hasta las playas de Rodiles, Merón, La Ñora, España y hasta el área recreativa de la ría de Villaviciosa a la entrada de El Puntal. Los turistas y viajeros disponen de unos espacios idóneos para tomar fotografías que, aparte de convertirse en recuerdos inolvidables y felices de su viaje o estancia en Villaviciosa, posteriormente van a compartir por las diferentes redes sociales promocionando nuestro municipio.

Y a propósito de esto fue también hace un año cuando en FITUR se daba a conocer una campaña que sigue totalmente viva como es “Destino Villaviciosa”. En ella se ofrece un amplio abanico cultural y religioso de nuestra atractiva oferta a la que hay que sumar el paisaje, la manzana, la sidra y la gastronomía entre otras muchas cosas.

En 2021 el actor y director de cine Santiago Segura presentó una nueva película que llevaba por título “A todo tren: Destino Asturias”. Pues bien, sin entrar a valorar ni ejercer como crítico de cine que -no lo soy- el título del film dejaba bastante claro de dónde venía su patrocinio y financiación como acción promocional del Principado de Asturias

Ahora, tres años después y a falta de “arreglar” de una santa vez el tema del peaje en la Autopista del Huerna, todavía estamos a tiempo de seguir rentabilizando la inversión hecha en aquella película tras la inauguración de la tan esperada variante de Pajares a finales de noviembre pasado y el tren de alta velocidad (más o menos), que acorta el viaje entre Asturias y Madrid a pesar de varios sobresaltos y retrasos que se llevan producidos en estos primeros meses.

Tampoco debemos olvidar el tratar de conseguir que el precio de sus billetes sea más atractivo para cuantos viajeros nos quieran visitar. Por experiencia propia les confieso que resultaron inútiles todos nuestros intentos para tratar de conseguir los tan anunciados billetes “económicos” para realizar un viaje de familia sin entrar en la diferencia de precios que existente según fuera sábado o domingo. Si los costes y el trayecto son los mismos, me pregunto: ¿Se buscan viajeros a precios razonables o simplemente se intenta la mayor rentabilidad?

Tengo la sensación de que mi Asturias siempre estuvo castigada y tardó mucho tiempo en tener unas comunicaciones dignas y en condiciones. Creo recordar que la A-66 la utilicé por vez primera en 1983 viniendo desde Madrid y la A-64 y el túnel de la ría de Villaviciosa, veinte años después (mayo 2003).

Quienes decidan los precios para los billetes trenes y aviones deberían dejarnos bien claro a todos si realmente quieren o no facilitar nuestros desplazamientos viendo los derroteros por los que marcha la economía en muchas familias.

Pues pese a todo, la marca o campaña “Destino Villaviciosa” es imparable. La Villa se encuentra en el podio de los lugares asturianos que más ha crecido en el último año en número de habitantes. Ello me da paso para charlar con amigos y vecinos que sin haber nacido aquí, decidieron venir y quedarse a vivir en este nuestro concejo del paraíso asturiano. Es el caso de Pedro Villar Díez, copropietario del bar de tapas "Koska", situado en la calle Víctor García de la Concha.

Nacido en San Sebastián (Gipuzkoa), hace 52 años, Pedro conoció a Chusa Robledo que había sido Reina de las Fiestas de la Villa que compartía su misma profesión ya que ambos son diseñadores de Interiores. En Donostia vivieron siete años hasta que en 2004 decidieron trasladarse a Villaviciosa para abrir su empresa en la llamada “zona nueva” de la localidad. Una empresa de diseño e interiorismo que no llegaría a inaugurarse al convertir el local que habían comprado en uno de los establecimientos hosteleros mejor considerados de la Villa por la calidad de sus productos (“pintxos”, raciones y tapas), y el trato exquisito hacia sus clientes.

“La verdad es que nos ha ido muy bien con el trabajo y creo que acertamos al abrir el bar y no una oficina técnica. Me gusta Villaviciosa aunque reconozco que de vez en cuando tengo que escaparme a San Sebastián…”, me decía Pedro Villar cuando ya nos despedíamos…

Confieso que desde que les conocí me hice amigo de ellos y asiduo cliente de su bar en el que también trabaja otra amiga que llegó de mucho más lejos (allende de nuestras fronteras), pero que decidió quedarse a vivir en Villaviciosa, Capital Manzanera de España. Yoselin Reyes Montero llegó a Villaviciosa en el año 2007. Venía desde el Caribe y más concretamente desde la República Dominicana con tan sólo 21 años. Atrás dejaba su país y a los suyos por la necesidad de mejorar su situación y tratar de encontrar trabajo. Cuando le pregunté qué motivos la obligaron o la hicieron salir de Santo Domingo para llegar hasta aquí ella no se cansaba de repetir que tan sólo uno: “trabajar”. El destino la acercó hasta el "Koxka" y ya lleva años formando parte del equipo de tan singular bar que, además, ha sido galardonado recientemente en el último concurso navideño de embellecimiento de comercios y negocios de Villaviciosa. Yoselin vive en Villaviciosa y se ha ganado el respeto y cariño de todos los clientes de ese conocido establecimiento…

Y a base de callejear llegué hasta Óptica Don Visión en la calle Balbin Busto. Tenía que consultar a su propietario José Luis Rabadán la posibilidad de abrir o “ensanchar” la moldura de mis gafas de lectura que le compré recientemente. Y ni corto ni perezoso y con su humorística y habitual seriedad me respondió: “Sí. Tenemos dos maneras… Una aplicando calor a la moldura y otra con el tratamiento de ‘reducción de cabeza’ de nuestro cliente aunque esta no tiene garantía del posible resultado...”.

Es un madrileño de 57 años nacido en el barrio de Chamberí y con eso ya se dice todo. También ambos sintonizamos a la primera quizás porque yo también había vivido en Madrid. Es un gran profesional dotado de una retranca castiza que, con fino humor, aporta al cliente una charla amena y divertida. José Luis siempre ha sido un enamorado de Asturias a la que venía de vacaciones desde pequeño y que en 2005 decidió también elegir Villaviciosa como destino dejando atrás entonces su residencia al sur de la capital madrileña (no recuerdo bien si Parla o Fuenlabrada).

Vino por amor a Asturias y a su chica, hoy su mujer. En el año 2007 inauguró la óptica en pleno centro de la Villa. Desde entonces, su establecimiento es un centro de referencia óptica y acústica (audífonos), habiendo tenido gran éxito y repercusión entre los vecinos una valla publicitaria con su rostro dotado de una gran “oreja” que estuvo mucho tiempo instalada en la antigua estación de ALSA.

A pesar de los tiempos que estamos viviendo, nuestro concejo es considerado territorio preferente para establecerse y les prometo que no sé si es cosa del destino esto de venir y quedarse o simplemente que nuestras vidas tienen marcado algo que se llama “Destino Villaviciosa”.