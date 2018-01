Mayoría de apoyo en las redes al 112 y su "somos mayorinos"

Que los debates se han desplazado de la barra del bar a las redes sociales es algo cada vez más evidente. Cientos de internautas dieron su opinión sobre lo sucedido con "los chavales atrapados en el Angliru", esos jóvenes a los que el 112 de Asturias pidió salir por su propio pie de la zona mientras esperaban una grúa. La mayor parte de los tertulianos cibernéticos respaldaban la actuación del 112 y la reacción del jefe de sala. "No estaban perdidos, no estaban heridos, se fueron de aventura en la noche a disfrutar de la nieve..., pues a vivir la aventura de dormir en el coche, a ratinos encendemos motor pa calentanos y cuando llegue el día a caminar que es sanísimo. Que van en playeras y camisa, que se lo piensen antes de salir de casa", comentó una usuaria de Facebook -Gelinos Marcos-, aludiendo a lo peligroso de ir al Angliru en medio de un temporal de nieve y sin ropa adecuada. "El 112 está para resolver emergencias, no para perder el tiempo en juzgar burdamente los comportamientos irresponsables, eso después", afirmaba, por su parte, Ana Arce en Twitter. Anoche, "Angliru" estuvo entre las tendencias nacionales de esta red social.