Maniega eleva al PP nacional la crisis por la retirada de fondos del grupo municipal

La junta local del PP, liderada por Carmen Rodríguez Maniega, ha trasladado a la sede nacional del partido, en la calle Génova de Madrid, un informe con todas "las incidencias" protagonizadas, a su entender, por el portavoz municipal, Carlos Rodríguez de la Torre. Así, en el expediente remitido está incluido el caso de la transferencia de los 7.000 euros de la cuenta del grupo municipal a la del PP de Asturias, tal y como informó LA NUEVA ESPAÑA, y también la decisión, tanto de Rodríguez de la Torre como de las también ediles Ana Bretón y Reyes Fernández Hurlé, de votar en contra del presupuesto municipal, cuando la junta local pidió abstenerse. El escrito incorpora el siguiente capítulo del culebrón vivido en el Pleno de diciembre, cuando por error, el PP avaló a la alcaldesa, Mariví Monteserín, al apoyar la cuestión de confianza que permitió aprobar las cuentas que, minutos antes, había rechazado.

No son los únicos reproches que la junta local realiza en el informe al portavoz municipal y secretario de Política Municipal del PP de Asturias. También lo acusa de no acudir a las reuniones del máximo órgano de dirección a nivel local y de actuar "a título personal desde hace tiempo". "La dirección nacional está informada de lo que está pasando en Avilés. Ya lo hicimos el año pasado, cuando el PP de Asturias nos intervino las cuentas. Les estamos diciendo que esto hay que entenderlo en una época precongresual, en la que en Avilés se está librando la primera batalla y donde se están recibiendo todo tipo de zancadillas para que no haya una alternativa a Mercedes Fernández", dicen fuentes del partido.

Araujo

El sector afín a Rodríguez de la Torre, por su parte, afirmó ayer que los correos mostrados por Alfonso Araujo, concejal de la formación, para demostrar que el portavoz le había pedido ir juntos a hacer la transferencia del dinero de la cuenta del grupo, avalan que el portavoz no actuó sin avisar al partido de que iba a hacer ese traspaso del dinero, como mantiene Rodríguez Maniega. "Sabían perfectamente que eso se iba a hacer", sentencian.