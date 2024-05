Orlegi se lanza a por nuevo entrenador con el Sporting en plena lucha por el play-off

Orlegi está en plena búsqueda de entrenador y actualmente, de sus tres clubes, es el Sporting el que cuenta con mayor incetidumbre en torno a la figura de su técnico para la temporada que viene. Por no decir el único. El grupo mexicano ha contactado con Rubén Albés dentro del proceso de estudio de candidato a sus banquillos. El gallego, de 39 años, viene de desarrollar el grueso de su carrera en el fútbol español, donde conquistó una meritoria permanencia con el Lugo tras tomar las riendas del cuadro gallego en descenso, y una brillante primera temporada en el Albacete, conjunto con el que disputó el play-off de ascenso. En la presente campaña fue destituido en el conjunto manchego por la mala dinámica de resultados. Con la continuidad de Miguel Ángel Ramírez en el Sporting en el aire y el equipo encarando el último mes de competición para intentar volver a meterse de nuevo en el play-off, este acercamiento con Albés llega en el momento en el que todo el año está en juego.

Mientras el Sporting se centra en la preparación de su partido de este sábado ante el Andorra, en el que buscará recortar los dos puntos de distancia con la zona de play-off, Orlegi avanza en los proyectos de la temporada que viene con la figura de un nuevo entrenador en estudio. Rubén Albés es uno de los técnicos valorados por el grupo mexicano. El contacto, desvelado por el periodisita Ángel García, ha sido confirmado por LA NUEVA ESPAÑA. En el pasado ya estuvo en la agenda rojiblanca, tras un meritorio paso por el Lugo en el que a una milagrosa permanencia (sumó diez de los últimos doce puntos posibles). Le siguió una cómoda salvación en Segunda División con los lucenses antes de su explosión en el Albacete, uno de los equipos revelación la pasada temporada. No corrió la misma suerte en el presente curso. Por propuesta y juventud, su perfil se ajusta a algunas de las características que atraen en Orlegi, que en los últimos días ha tenido en Gijón a su cúpula directiva. Ha sido el caso de Alejandro Irarragorri y Alfonso Villalva, presidente y vicepresidente, además del director global de fútbol, José Riestra. No solo eso, la celebración del summit internacional del pasado martes hizo coincidir a Germán Brunati, Dante Elizalde y David Guerra, presidentes ejecutivos de Atlas, Santos Laguna y Sporting, respectivamente. No es habitual.

La situación en torno a Ramírez tampoco pasa por su mejor momento. Hace quince días fue público el cruce de declaraciones entre Alejandro Irarragorri y el entrenador, en referencia al planteamiento del canario en Elche. Le siguió una derrota en casa ante el entonces colista, el Villarreal B (0-3), que hizo saltar todas las alarmas. El presidente se reunió con el técnico, después con todo el vestuario, e incluso con los auxiliares para solicitar unión y confianza ante el tramo final de la temporada. Miguel Ángel Ramírez ha reiterado que se abordará su futuro en la entidad a final de temporada, sin haber comunicado aun ninguna decisión en este sentido, como aseguran fuentes cercanas al técnico. Ni al club, ni al vestuario.