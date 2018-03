Lanza un plato de sopa hirviendo a una joven por rozarle con el pelo

Una mujer sufrió varias quemaduras en la cara después de que un hombre le lanzara sopa hirviendo en el rostro. El suceso tuvo lugar el pasado 20 de marzo en un restaurante de Taiwán, donde ambos implicados compartían mesa.



Tal como informan los medios locales, el agresor de 57 años increpó a la mujer de 33 por haberle metido parte del cabello en su comida de forma accidental. Muy molesto por lo ocurrido, el hombre arrojó la sopa hirviendo de su cuenco a la cara de la víctima, tal como recogen las cámaras de seguridad del local.



La chica sufrió varias quemaduras en su rostro como consecuencia de la sorprendente agresión. Las imágenes se han hecho virales.













[NEWS] Woman Suffers Serious Burns After Man Throws Boiling Hot Soup On Her Face pic.twitter.com/Y8DiyqdyCm