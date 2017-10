Instalar un semáforo en el túnel bajo la A-66 no es viable, según los vecinos

"Instalar un semáforo en el túnel del camino de Las Folgueras no tiene sentido. Nos están tomando el pelo porque al final no se va a ejecutar". La solución intermedia propuesta por el Ayuntamiento para no cerrar el túnel bajo la A-66 a vehículos, que consistiría en construir una acera protegida con vallas y la instalación de un semáforo, no ha gustado a los vecinos la localidad, que desconfían de los planes municipales y que advierten de que no dudarán en agotar las vías legales que estén a su disposición para tratar de frenar los planes del Alcalde.

Y es que, según los residentes, a esta opción, que les fue presentada por el regidor, Ángel García, le falta consistencia técnica, por lo que dudan que se vaya a ejecutar en el futuro. "A nada que en el semáforo se paren dos o tres coches se colapsará el camino. No es viable", señala la asociación de vecinos, que teme que esto sea una "artimaña" del gobierno local para acallar las voces críticas con este proyecto. "Ahora nos dicen esto para que dejemos de hacer ruido y luego, cuando llegue junio, fecha prevista para la puesta en marcha de estas medidas, nos volverán a dar largas", advierten.

Además, los residentes temen que el desarrollo de estas medidas de seguridad vial no sean competencia municipal, lo que haría que ni esta solución intermedia pudiese llevarse a cabo. "Creemos que existe la posibilidad de que ahora mismo las obras estén paradas por falta de permisos de Demarcación de Carreteras, pero tenemos que confirmarlo", avisa la entidad, creada recientemente para luchar contra el cierre del paso inferior.

Precisamente a plantar batalla es a lo que no parecen tener ningún miedo los de Paredes, que avisan al ejecutivo local de que si sus demandas no son escuchadas no dudarán en acudir "al Contencioso-Administrativo si es necesario".