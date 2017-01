El nuevo secretario de Energía esquiva convocar la mesa del plan del carbón

El nuevo secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, no tiene intención de convocar la comisión de seguimiento del plan del carbón, como llevan reivindicando desde hace meses los sindicatos. Fuentes del Ministerio de Energía explicaron el motivo de este rechazo: el formato de estas reuniones "no es el más adecuado"

Daniel Navia, nuevo secretario de Estado de Energía, tomó ayer posesión de su cargo de forma oficial junto a otros altos cargos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a pesar de que sus nombramientos se hicieron oficiales a mediados del pasado mes. La ceremonia se realizó ante el ministro del ramo, Álvaro Nadal, y el titular de Justicia, Rafael Catalá. Además de Navia, juraron sus nuevos cargos el secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, José María Lassalle; la secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asían; el subsecretario del Energía, Turismo y Agenda Digital, Pablo García-Manzano; la directora del Gabinete del ministro, Raquel González y el director general de Turespaña, Manuel Butler. Además de un buen número de cargos presentes y cesantes y de personalidades del sector, acudió a la toma de posesión la diputada popular asturiana Susana López Ares.

Aunque el nuevo interlocutor de las centrales sindicales mineras no quiso hacer declaraciones de forma oficial, fuentes muy cercanas al nuevo secretario señalaron que, de momento, no prevé convocar la Mesa del Carbón, organismo integrado por el ministerio, las centrales sindicales y la patronal del sector, que supervisa la aplicación del Plan de la Minería. Las razones para demorar dicha convocatoria, que los sindicatos han solicitado desde que se publicó el nombramiento de Navia en el BOE, sería que el nuevo secretario "no cree que el formato de la comisión sea el adecuado" para gestionar el presente y futuro del sector carbonero nacional.

A pesar de mantener la misma línea de su predecesor en el cargo, Alberto Nadal, que no convocó la Comisión de Seguimiento en el último año y medio, el nuevo equipo espera "encontrar fórmulas adecuadas" para dialogar con los agentes sociales.