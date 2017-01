Concentración en Oviedo para reclamar el transporte para una niña de Caso

El entorno de la sede de la Consejería de Educación acogerá hoy una concentración en apoyo de Yuma Calderón, la niña de 14 años de Caso que no tiene transporte escolar para acudir al instituto. La cita es a las doce. No es la primera protesta en favor de la pequeña. El pasado mes de diciembre su padre, Héctor Calderón, encabezó una marcha por la capital de la región. Recorrieron desde la plaza del Ayuntamiento hasta la plaza de España, donde se encuentra la Consejería, para denunciar su problema. El Ayuntamiento de Caso costeó durante un tiempo el transporte escolar de Yuma Calderón, ayuda que el Consistorio ya no puede ofrecer por falta de fondos. El Principado planteó una ayuda al transporte, pero no materializó la promesa.