Del Busto: "La fusión de áreas sanitarias es hoy por hoy legalmente inviable"

"Hay que defender la sanidad pública hasta el cansancio, porque es la única verdaderamente equitativa y que llega a cualquier ciudadano con independencia de su sexo, edad, procedencia o nivel de ingresos". Así de contundente se mostró el consejero de Sanidad del Principado de Asturias, Francisco del Busto, al inicio de la conferencia "Los retos de la sanidad pública", un acto que se celebró en el aula cultural "La Plaza" de Sotrondio. La charla fue organizada por la Asociación "Cauce del Nalón", en colaboración con el Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas. Tácito Suárez, gerente del Área Sanitaria VIII (la que incluye los cinco concejos del valle del Nalón), fue el encargado de hacer la introducción del acto. Destacó la intensa vida profesional del ponente "tanto en su faceta de médico asistencial como de gestor y político", y enfatizó su doble condición de "buen profesional y mejor compañero".



El Consejero aseguró, refiriéndose a uno de los temas de actualidad en San Martín del Rey Aurelio, que "Sotrondio tendrá el centro de Salud que se merece y me consta que se está trabajando intensamente para rematar un proyecto que pretendemos hacer realidad cuanto antes". A continuación se mostró convencido de que "no es cierto que el sistema sanitario esté agotado o no sea viable", al tiempo que alertó sobre lo peligroso que resulta "que ciertos grupos políticos intenten generar un clima de incertidumbre y miedo respecto a nuestra sanidad, la mayoría de las veces sosteniendo posturas carentes de rigor pero sin ser capaces de proponer soluciones o alternativas". En concreto, se refirió a la comisión de investigación de las listas de espera, "un procedimiento que se alarga desde el año 2014 provocando tan solo dudas y ruido de fondo y que desde luego, no se merecen ni la sanidad asturiana ni sus pacientes". En el mismo sentido, defendió la necesidad de "gestionar con transparencia, desarrollando un modo de gobernar participativo y que rinda cuentas a los ciudadanos, que son quienes sustentan el sistema con sus impuestos".



Del Busto lamentó que "la insuficiencia financiera provocó que se pusiesen en marcha políticas de austeridad y que se practicasen recortes" si bien matizó que "en Asturias hemos sobrevivido a una situación de infrafinanciación crónica, manteniendo la calidad asistencial y dedicando tan solo un dos por ciento de nuestro presupuesto a derivaciones a centros privados, y siempre únicamente para practicar pruebas o tratamientos muy específicos".



Para finalizar, el consejero de Sanidad del Principado -que antes de su llegada al cargo ejercía como responsable del área Sanitaria del Nalón- evidenció que uno de los principales retos a los que se enfrenta la sanidad asturiana reside en el significativo aumento de pacientes crónicos y reivindicó "la necesidad de seguir con los programas de prevención, información y educación para la salud y de colaborar no solo entre entidades sino también entre áreas sanitarias" Llegados a ese punto, subrayó que "no debe entenderse que esa necesaria cooperación entre áreas sanitarias implique fusión encubierta alguna, entre otras cosas porque una hipotética fusión de áreas es hoy por hoy legalmente inviable al impedirla la normativa vigente".