Los investigadores reclaman el retorno de universitarios para "generar riqueza"

Algunos de los principales investigadores que actualmente desarrollan su labor en el marco de la Universidad de Oviedo reivindicaron ayer en el campus de Mieres la capacidad que tienen estos programas para "generar riqueza" captando inversiones externas, en algunos casos, afirmaron, millonarias. Un destacado ramillete de doctores en diferentes disciplinas abogaron también por la necesidad de remodelar el actual sistema para lograr que jóvenes especialistas universitarios que se han ido fuera de la región puedan retornar para desarrollar sus conocimientos en el Principado.

El campus de Barredo acogió ayer las VI Jornadas Internacionales de Doctorados. Los propios profesionales diagnosticaron con precisión pedagógica las virtudes y las lagunas que impulsan y dificultan sus quehaceres. Pablo Alonso es actualmente uno de los principales referentes en física aplicada dentro de la Universidad de Oviedo: "El camino a seguir debe pasar por potenciar la figura del investigador. La investigación atrae dinero y genera riqueza. Inicialmente puede ser cara , pero a la larga resulta ventajosa". Este joven doctor está al frente de un estudio sobre el confinamiento de la luz a nivel de la nanoescala, utilizando materiales como el grafeno. "El objetivo es llevar la óptica a los tamaños de la electrónica para acelerar la transmisión de la información". Alonso defendió la necesidad de articular un "sistema de acogida" para que los jóvenes que hagan su doctorado fuera de la región "puedan volver".

Fernando Bruz del Blanco es catedrático del departamento de Ingeniería Eléctrica, Computadoras y Sistemas, que cuenta actualmente con 8 programas de investigación con varias líneas de actuación. Este año ha recibido a 39 alumnos y el 25 por ciento son extranjeros. Aún con matices, su análisis no difiere en el fondo del de Pedro Alonso. "Echo en falta hacer menos rígido el sistema. Necesitamos algo más de flexibilidad para que investigadores con mucho talento que se ha tenido que ir fuera los podamos volver a captar. Necesitamos un poco de endogamia. No podemos perder alumnos brillantes a los que hemos formado con mucho mimo". Bruz del Blanco reclamó que se den más facilidades a los futuros ingenieros: "Aproximadamente el 75 por ciento de los estudiantes no logran hacer la tesis en tres años y se ven obligados a pedir un prorroga".

Adonina Tardón tiene una larga experiencia en el campo de la epidemiología y la medicina preventiva. El programa de investigación que dirige genera entre 20 y 30 contratos anuales desde el año 2000 gracias a la financiación de Cajastur . "En estos 17 años hemos traído a la región 50 millones de euros. Es decir, invertir en investigación merece la pena". Tardón defendió la competitividad de los investigadores asturianos. "Desde un sitio pequeño, como la Universidad de Oviedo, un grupo pequeño, como el nuestro, puede con un poco de apoyo ser competitivo a nivel internacional".

Isabel Carrera representó ayer al departamento de Humanidades. Una de las transformaciones que se están produciendo es que hemos saltado de lo multidisciplinar a lo trasdisciplinar". Por su parte, el pedagogo y sociólogo José Luis San Fabián, defendió que los propios investigadores de la Universidad de Oviedo muestren "más interés por conocer el trabajo que otros compañeros realizan en sus departamentos".