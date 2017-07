La Teyerona, una fiesta siempre hacia arriba

Son las cuatro y media de la madrugada en el Monte la Teyerona, una de las estribaciones que pliegan el gastado valle antes industrial de Mieres. Un grupo de vecinos aparece en medio de la oscura y húmeda noche y comienzan a descargar sus vehículos. Veinte corderos son colocados en sus estacas. Se enciende el fuego y el frío nocturno da paso a un calor que al principio arropa pero que con el paso de las horas se vuelve asfixiante. "Es una tarea dura y mañana volvemos a la carga", explica Javier Rodríguez, uno de los asadores de la fiesta de la Teyerona, la primera gran romería del verano en Mieres.

Junto con Javier Rodríguez, los asadores Tomás Argüelles, Chema Fernández y Roberto González estuvieron ayer casi 12 horas preparando los corderos de la esperada romería mierense. A las dos de la tarde aún no estaban en su punto, pero quedaba poco para que la carne pasara a los platos. "Preparar los corderos desgasta, pero lo peor casi es emplatarlos, ya que es cuando más calor se pasa", explicaron ayer estos cocineros de altura. La Teyerona es un acogedor balcón con vistas toda la zona central de Asturias. A las dos de la tarde aún o había ayer mucha gente en la fiesta, pero la hambrienta avalancha se produjo sobre las dos y media. "Es que ya tenemos los tiempos dominados de tanto venir. Algún año llegamos pronto, sobre la una, pero la sesión vermú puede ser muy peligrosa si luego se alarga la tarde y, además, tenemos que bajar a Mieres en coche", explicaba ayer José Álvarez al tiempo que su mujer asentía a su espalda con cara de tener algún reproche guardado en la memoria.

La fiesta de La Teyerona nació a principios de la década de los ochenta. Al principio se quiso ligar con la festividad de San Pedro, pero finalmente se elevó como una celebración sin patrón. La jornada de ayer tardó en desperezarse. Hasta las once de la mañana no abrió el día. De hecho, el sol sólo apareció a ratos: "Los últimos años hemos tenido buena suerte con el tiempo, pero antes hubo ediciones pasadas por agua. Será por no tener una capilla", señaló con humor Berto "Barredo", presidente de la asociación "Monte la Teyerona". La fiesta seguirá hoy.