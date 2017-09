IU exige a la Confederación Hidrográfica que el embalse de los Alfilorios sea navegable

La navegabilidad y la posibilidad de pescar en los pantanos de las comarcas mineras suma apoyos. Izquierda Unida tiene clara su postura en el debate: exigir que las administraciones den el permiso para el uso lúdico de los pantanos, tanto en el caso de Tanes y Rioseco, como en el de los Alfilorios. Así lo afirmaron ayer en el embalse morciniego, el diputado Ovidio Zapico y el alcalde de Morcín, Mino García, que exigieron a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico una reunión para que se posicione. También mostró su respaldo la Asociación de Pescadores de Riosa y Morcín, que destacaron que permitir la pesca sin plomo en los Alfilorios sería un gran recurso para dinamizar el concejo.

Ovidio Zapico, diputado de IU en la Junta, señaló que "el debate sobre los aprovechamiento recreativo de los embalses en las cuencas mineras es algo ya imparable". Zapico aseguró que "tiene que haber alguna posibilidad de que los pantanos se usen; hay embalses que tienen unas características determinadas que permitirían unos usos u otros". Además, quiso remarcar que "no se entiende que algo tan simple como puede ser la pesca sin plomo esté hoy prohibido". Y abundó en la importancia para las Cuencas de aprovechar los pantanos: "Cualquier recurso que podamos optimizar en los territorios mineros va a ser bienvenido. Nada va a ser la panacea, pero sí es cierto que cada recurso aportará su grano de arena". Por último, lanzó un mensaje al PSOE: "Gane quien gane las primarias, debe de abrir el debate del uso lúdico sin miedo, no deben permitir que las Cuencas sigan perdiendo recursos".

El alcalde de Morcín, Mino García, también mostró clara su postura. Aseguró que desde el Ayuntamiento se va a exigir de forma inmediata una reunión con los responsables de Confederación para "retomar la posibilidad del uso lúdico del pantano de los Alfilorios". "Se lleva mucho tiempo discutiendo y debe de ser compatible con deportes sin motor o la pesca sin plomo", apuntó García. El regidor expuso que el hecho de "que el plomo pueda afectar al agua puede ser discutible, máxime cuando se ha hecho una gran inversión en una depuradora que ofrece garantías de consumo". "Podríamos ver tanto en Tanes como aquí la cantidad de porquería que hay en los pantanos y, al final, el agua acaba siendo apta para el consumo", apostilló.

Mino García argumentó que "no compartimos la excusa que se viene dando desde la administración, porque además somos los que sufrimos las consecuencias del pantano". En este sentido precisó que "no percibimos un canon y se está suministrando agua al concejo de Oviedo, no sólo del pantano sino también del túnel del Aramo".

Denunció el Alcalde, además, "una situación total de abandono, sin mantenimiento ni conservación", por lo que a su juicio, lo más importante ahora es "poner en valor el entorno y las aguas de los Alfilorios". "Hace años que no hay ningún tipo de actuación", señaló, para añadir: "El pantano estaba cerrado en las zona limítrofes con las carreteras y ahora falta la mayor parte del vallado". "La gente puede entrar sin ningún tipo de control", criticó García, que indicó que las prohibiciones del Principado "chocan con su actuación". "Por seguridad de la gente, debe de haber una inversión para cerrar bien el pantano, además de una limpieza integral", señaló el Alcalde, que agregó que "si queremos agua de calidad es la administración la que tiene que limpiar el embalse".

"Queremos tener una reunión con la Confederación para plantearles todo esto; pedimos esa voluntad política para que se den cuenta de que tenemos recursos que hay que explotar", aseguró el Alcalde.

Por último, el presidente de la Asociación de Pescadores de Riosa y Morcín, Nacho Fernández, aseguró que "llevamos 6 años peleando para que se pueda pescar en el embalse". "Hace casi una década decidieron que aquí no se podía pescar y, desde entonces, así estamos", señaló. Y agregó: "Un embalse a cinco minutos de Oviedo en el que se puedan tirar las cañas puede ser muy bueno".

Fernández esgrimió que "los problemas que nos ponían era que no había depuradora y que se podría meter suciedad si pescábamos, pero ahora tenemos una de las mejores depuradoras de Europa. Confederación nos dijo que no había problema, las asociaciones y los ayuntamientos nos apoyan... solo falta que se ponga todo el mundo de acuerdo y se firme".

Sobre el método de uso, Fernández entiende que "en principio, se trataría de abrir un coto con ocho o diez cañas para que no se masificara, nada de pesca libre". Además, los pescadores tienen un proyecto pionero en Asturias . "La idea es abrir una zona para minusválidos, mejorando los accesos a la orilla del pantano, para habilitar y reservar un par de cañas para que pueda llegar a pescar gente en silla de ruedas o con movilidad reducida", indicó Fernández.