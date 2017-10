El PSOE de Lena asegura que la obra de ampliación de Asla en Villallana es "ilegal"

El portavoz del PSOE en Lena, Daniel Sánchez Bayón, ha explicado los motivos de la negativa de su formación a la licencia de obra para la ampliación de la empresa Asturiana de Laminados (Asla). Lo hace con unas declaraciones duras: "Cuando alguien tiene que recurrir a la mentira para justificar sus propios actos, es porque tiene plena conciencia de la ilegalidad de los mismos", aseguró ayer el concejal. Hacía así referencia a la afirmación de la alcaldesa, Genma Álvarez, sobre que todos los informes son favorables al permiso. Bayón adjunta unos fragmentos del documento emitido por la secretaria del Ayuntamiento, en los que el servicio "propone desestimar las solicitudes de autorización anticipada". Esto, afirma Bayón, hace que "la obra sea ilegalizable". La Alcaldesa del municipio responde ya a Bayón: "Que haga lo que tenga que hacer, nosotros seguiremos mirando por el empleo".

El gobierno de Izquierda Unida dio luz verde a la ampliación, que generará ochenta empleos, en la Junta de Gobierno. Contó con el apoyo de Compromisu por Lena y el PP. Sólo el PSOE se opuso. Se da la circunstancia de que Asla fichó hace unas semanas al expresidente regional y exdiputado nacional socialista Antonio Trevín, para liderar su expansión en Latinoamérica. Daniel Sánchez Bayón critica que Genma Álvarez "pretende legitimar la decisión adoptada argumentando que la secretaría del Ayuntamiento la respalda con su informe cuando la realidad es la contraria".

Y adjunta una serie de apreciaciones de la secretaria. Como, por ejemplo, que "es imposible que Asturiana de Laminados acometa actuación urbanística alguna dentro de la parcela P1-1 (en una de las parcelas) del área industrial de la Vega en tanto en cuanto el Ayuntamiento no ejecute y finalice la urbanización". También apunta a la necesidad de tramitar la licencia de actividad conforme al reglamento de actividades molestas, nocivas y peligrosas y que las obras se asientan sobre una serie de parcelas de propiedad municipal. Este último punto quedará subsanado toda vez finalice la tramitación de la permuta con el Ayuntamiento: Asla recibirá todos los terrenos municipales y entregará al Consistorio las parcelas para la construcción del centro de salud.

La conclusión para el socialista, apoyándose en el informe, es que "las circunstancias obligan a considerar las obras ejecutadas como ilegalizables por incompatibilidad total entre lo promovido y la clasificación o calificación del suelo en el que se sitúa". Desde su punto de vista, "se trata de una actuación manifiestamente ilegal, a juicio de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, auspiciada por el voto a favor de Izquierda Unida, PP y Compromisu".

La Alcaldesa había afirmado que la actuación no contaba con ningún informe en contra. De hecho, según Álvarez, la secretaria no se manifiesta desfavorablemente hacia la actuación "aunque sí matiza varios puntos". Como el de la no urbanización del suelo de Villallana, un punto polémico ya desde el último mandato socialista en el concejo y que se ha repetido durante cada paso de la tramitación. La decisión de IU, PP y Compromisu sí cuenta con el visto bueno del arquitecto municipal y una empresa externa.