El PP acusa al portavoz del PSOE de frenar el desarrollo de Villallana "para ser alcalde"

PP y Compromisu por Lena, los dos grupos de la oposición junto al PSOE en el Ayuntamiento, velan armas contra el rechazo de los socialistas a la tramitación de la licencia para la ampliación de la empresa de Asturiana de Laminados (Asla). El portavoz del PSOE, Daniel Sánchez Bayón, justificó el sábado su voto en contra de la actuación en un informe de la secretaria que proponía no otorgar la licencia provisional. El portavoz del PP, Ramón María Marinero, afirmó que tras la decisión de Bayón se esconde "una ambición enorme" y "sus ganas de frenar Villallana para llegar a ser alcalde". Desde Compromisu, Agripino Pérez, tildó la actitud del PSOE de Lena de "cinismo insoportable".

Los dos responsables municipales defienden el mismo argumento: que lo que valía durante el último mandato socialista (con Hugo Morán como alcalde) ya no vale ahora. "Fue durante el mandato socialista cuando se construyeron las naves sin ningún tipo de licencia ni órdenes de paralización. Incluso una de ellas fue levantada sobre terrenos que aún eran privados", afirmó Agripino Pérez. De hecho, el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publicó la licencia a las empresas (Rioglass y Asturiana de Laminados) en agosto de 2007. Pero un vídeo de Sogepsa y el Ayuntamiento de Lena, publicado en febrero de 2007 (con Hugo Morán como alcalde), semanas antes de las elecciones municipales, anuncia la próxima implantación de Rioglass y Asla en Lena. Las imágenes muestran obras en el área industrial.

"A nuestra llegada al gobierno en coalición con IU lo que se hizo fue solucionar en esa legislatura todo este cúmulo de despropósitos, regularizando la situación", continuó Pérez. Según Marinero, "las obras en el polígono de Villallana se han aprobado con los mismos reparos de secretaría que hay ahora y con más". "Todos, hasta la llegada del nuevo portavoz socialista, coincidíamos en que no se podía dejar escapar a ninguna empresa. Que Lena no puede permitirse el lujo de dejar escapar puestos de trabajo", añadió.

La nueva línea de producción que construirá Asla creará un mínimo de ochenta puestos directos. Se sumarán a los 123 que ya tiene la factoría de Villallana. En cuanto a la acusación de Sánchez Bayón sobre IU, PP y Compromisu, en la que afirmaba que los grupos estaban de acuerdo con una ilegalidad, Agripino Pérez señaló que "además del informe de la secretaria, hay otros dos informes uno del arquitecto y otro externo". La principal diferencia es que el primer documento no reconoce el suelo como urbanizable y los otros dos sí, al contar con servicios básicos como luz, agua y gas. La respuesta del portavoz del PP no es templada: "Si tan seguro está de lo que dice, que no ande con tantas florituras y que me lleve a los tribunales. Que se sabe de sobra el camino", concluyó.