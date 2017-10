Ana Cachero, primera mujer al frente del PSOE de Mieres: "Quiero un partido unido y fuerte"

El PSOE de Mieres puso ayer fin a un largo proceso de transición que en los últimos meses había derivado en un desgarrador enfrentamiento entre "pedristas" y "javieristas". Ana Isabel García Cachero se convirtió en la nueva secretaria general de la agrupación local. Su elección en una plácida asamblea sin oposición marca, aparentemente, un punto de inflexión en lo que ha sido un imparable proceso de debilitamiento dentro del PSOE de Mieres. Es la primera mujer que asume el mando de la agrupación y, además, apuntala el poder de Adrián Barbón en el socialismo asturiano.

El nuevo líder de la FSA no faltó a la cita, cerrando la asamblea, primera del proceso de renovación que se abre en Asturias: "El objetivo es volver a poner en pie al socialismo en Mieres tras una gestora que se alargó demasiado en el tiempo. Hay cosas que no hemos hecho bien y por eso no nos han acompañado los resultados, pero ahora tenemos una dirección política elegida demográfica que llega con humildad y con ganas de trabajar de la mano de los vecinos", remarcó Barbón.

Más de dos años llevaba el PSOE de Mieres en manos de una gestora tras la dimisión de Balbino Dosantos en 2015, una salida consecuencia de los malos resultados conseguidos en las elecciones municipales, en las que IU obtuvo una holgada mayoría absoluta. La agrupación local dio ayer el volantazo que las bases llevaban tiempo demandando. García Cachero fue concejal entre 1999 y 2003, coincidiendo con el segundo mandato de Misael Fernández Porrón. Es abogada y trabaja en el centro asesor de la mujer de Teverga. "Este proyecto ha nacido de una semilla de disconformidad comprometida", señaló ayer la nueva secretaria general. "Queremos que el cambio llegue a todos los rincones de la agrupación. Aspiramos a ser la ejecutiva de todo el PSOE mierense, ya que necesitamos un partido unido y fuerte", remarcó. Justo antes de que asumiera el cargo, la dirección regional del partido anunció que los cinco afiliados de la agrupación que fueron expedientado por sus ataques a la Javier Fernández durante el pasado periodo de primarias han visto archivados los procedimientos. La medida afecta al militante que en su momento llegó a ser expulsado, que ha sido readmitido.

La nueva ejecutiva del PSOE tendrá como secretario de Organización al concejal Eduardo Martín. El número tres será el que fuera edil con Luis María García, Andrés Avelino González. El resto son Rosa Marta Rodríguez, Raúl Casasola, Lidia de la Lama, María Isabel Sánchez , María del Mar Vega Tejón, Luis Alberto García, Amor María Suárez Coto y Clementina Carreño Mallada, junto con seis vocales.