El Principado descarta la fusión de Fuentes de Invierno y San Isidro antes de 2019

El Principado agotará la presente legislatura sin conseguir la fusión de la estación de esquí allerana de Fuentes de Invierno con la leonesa de San Isidro. Esta unión no se hará realidad, por tanto, antes de 2019. Así lo confirmó ayer el director general de Deportes, Ramón Tuero, descartando también que la puesta en marcha de la nueva línea eléctrica en el complejo allerano se produzca a corto plazo. "Voluntad hay, tanto de un lado como del otro, pero habrá que esperar", afirmó Tuero, que presentó ayer la temporada de esquí 2017-2018 en las estaciones asturianas. La principal novedad son las tarifas, que aumentarán de media un 8 por ciento debido, en parte, a la inclusión este año de la asistencia sanitaria en todos los forfaits.

El entendimiento entre las administraciones leonesa y asturiana sigue siendo el mismo. De hecho, este año vuelve a ponerse a la venta el forfait cuatro días cuatro estaciones, que permite disfrutar con un solo pase de los complejos de Fuentes de Invierno, Valgrande-Pajares, San Isidro y Leitariegos. Sin embargo, la Diputación de León se encuentra en la actualidad en un proceso para el cambio en el tipo de gestión de sus instalaciones invernales, por lo que habrá que esperar a que se resuelva antes de abordar la fusión con Fuentes.

En el caso de la línea eléctrica, el proceso no ha sufrido novedades. "Estamos esperando los permisos ambientales y, una vez que los tengamos, nos pondremos con el presupuesto de la obra civil para llevar la línea hasta la estación y el enganche eléctrico", esgrimió el responsable del Gobierno regional. Tampoco se olvidó de que estas cuestiones "tienen una importante demanda desde distintos ámbitos, no nos olvidamos de ellos y esperamos realizarlo cuanto antes". Y aunque haya que esperar como mínimo, hasta 2019 para ver la fusión de estaciones o la línea eléctrica, el responsable regional sí aseguró que "habrá convenios previos con la administración leonesa".

La nueva temporada de esquí se inaugurará el próximo día 30 de noviembre y se alargará hasta el 1 de abril. "No sabemos si se ampliará la temporada más allá de esa fecha. Si las condiciones de la nieve así lo determinan, pues ampliaremos", señaló Tuero. Los precios de los forfaits y abonos se aprobaron en el Consejo de Gobierno celebrado el pasado jueves y saldrán publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) el próximo lunes. De este modo, los abonos en prepago podrán adquirirse ya desde el martes y hasta el 10 de diciembre. Tuero, respondiendo a las críticas del sector sobre el retraso en la notificación de los precios, afirmó que "ya se publicaron en octubre, desde el día 2, en el portal de transparencia del Principado; lo que ocurre es que después tiene un recorrido en distintas áreas como Hacienda que ha hecho que se dilate hasta ahora". El incremento, de media, será de un 8 por ciento, "pero incluye la asistencia sanitaria obligatoria, que es lo que ha aumentado el precio". Las estaciones de esquí asturianas no incrementaban sus tarifas desde la temporada 2012-2013 y Asturias no será la única que suba.

Además del precio, las novedades de la próxima temporada en Fuentes de Invierno son la inclusión de una nueva máquina pisapistas, que ha costado unos 350.000 euros; y una nueva motonieve. En Valgrande-Pajares lo principal es que sus usuarios podrán disfrutar de cuatro nuevas pistas que incrementarán la superficie esquiable en aproximadamente dos kilómetros. Las pistas son Los galgos (azul), La fuente del valle (roja), El escubiu (roja) y la cinta de debutantes (verde). Asimismo, se han retirado cinco remontes que llevaban tiempo en desuso y se ha adecuado el entorno.

Esquí de montaña

Se habilitarán en la presente temporada, además, dos nuevos forfait, uno de discapacitados y otro para esquí de montaña con un coste este último de 5 euros por día y 25 toda la temporada. En este caso, Tuero explicó que "se va a cerrar la pista de esquí de montaña sólo para ellos y será ascendente".

El director general de Deportes fue franco con la previsión de nieve. "En diez días no esperamos la llegada de nieve, pero habrá que ver cómo evoluciona la meteorología", apostilló. Por su parte, el responsable de Fuentes de Invierno, Jorge Fernández, mostró su deseo de que la nieve "llegue cuanto antes y podamos tener continuidad durante toda la temporada". Un deseo que también hizo suyo el director de Valgrande-Pajares, Javier Martínez, quien aseguró que "estamos muy contentos con las mejoras que tendrá la estación para la presente temporada, así que lo único que espero es que nieve y que durante el fin de semana haga bueno para poder atraer al mayor número posible de esquiadores".

Las estaciones asturianas cerraron la temporada anterior con algo más de 80.000 esquiadores. Los complejos no pudieron abrir sus puertas hasta el 16 de enero en Fuentes y hasta el 20, Pajares.