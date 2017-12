Asla iniciará a partir de junio las primeras veinte contrataciones para su ampliación

Quizá sea la de Asturiana de Laminados una de las iniciativas empresariales que más ha dado que hablar en los últimos años en todo lo que se refiere a la ampliación de su planta. Los problemas por la concesión de los terrenos y la licencia para el desarrollo de las obras de la nueva factoría en el polígono de Villallana han llevado casi un lustro. Un tiempo en el que muchos vecinos se desesperaban, viendo como los 80 empleos que conlleva esa ampliación iban alejándose. Una vez que el camino está casi despejado, no sin algún escollo en forma de trámite administrativo todavía, el plan de desembarco de la nueva plantilla está fijado. La empresa presidida por Macario Fernández comenzaría a contratar a los 20 primeros trabajadores en el segundo semestre de 2018, y a partir de ahí irían desembarcando el resto de operarios, hasta al menos 80, que son los cálculos iniciales de la compañía.

Todo ello queda supeditado, tal y como confirmaron fuentes de la propia empresa, a que el desarrollo de las obras y los permisos definitivos para poder poner en marcha la nueva línea de acabados lleguen por parte del Principado, esencialmente, y también del Ayuntamiento. De cumplirse todo, las obras estarían finalizadas a mediados del año que comienza, y sería cuando comenzarían las contrataciones de personal, que se irán haciendo de forma paulatina.

Primero serán un par de decenas de personas las que comiencen a trabajar con las nuevas máquinas que se instalarán en la nave que se ha construido junto a la actual. No será llegar y besar el santo, sino que al ser equipos de última generación, los trabajadores que desembarquen en Asturiana de Laminados requerirán de un periodo de formación en la propia planta de Villallana. Una vez superado ese curso, se irán incorporando poco a poco. La plantilla crecerá durante dos años hasta alcanzar los 80 nuevos empleos, llegando Asturiana de Laminados a superar los dos centenares. Además, también se calcula que el impacto del empleo indirecto derivado del crecimiento de la compañía dedicada a las bobinas de cinc será muy importante para el concejo de Lena.

La ampliación de Asturiana de Laminados, en la que la empresa ha invertido más de 12 millones de euros, ha sido un camino complicado. Hasta hace escasos meses, la empresa no había conseguido hacerse siquiera con los terrenos del polígono de Villallana que necesitaba para implantar su nueva factoría. Y es que el plan parcial del área industrial no lograba el "ok" del Principado, lo que retrasaba la operación de puesta en venta de las parcelas por parte del Ayuntamiento.

Finalmente, la empresa llegó a un acuerdo con el consistorio para hacer una permuta de los terrenos libres de Villallana por la parcela en la que se construirá el nuevo centro de Salud de Pola de Lena, más una cantidad de dinero. Una vez con el suelo en su poder, Asturiana de Laminados comenzó a levantar la nave, de 200 metros cuadrados, en la que se instará la nueva línea de acabados, única en el mundo.