El afuega´l pitu prevé ampliar su actual mercado con el uso de la leche cruda

El afuega'l pitu es uno de los quesos de Asturias que goza de mejor salud. Y es que este producto, cuyas ventas se incrementan de forma notable cada año, aspira ahora a alcanzar nuevos mercados. Algo que los productores pretenden lograr utilizando la leche cruda para su elaboración. La iniciativa cogió textura ayer durante la celebración en La Foz (Morcín) de la trigésimo octava edición del certamen del queso Afuega'l Pitu, que contó con la participación de ocho queserías de la región. Asimismo, se entregaron los premios al "Quesero Mayor de Asturias", que fue a parar a la asociación avilesina de catadores "Pláganu"; el "Nabo de Oro", que consiguió José Vicente González; y el "Afuega'l Pitu de Oro", que recogió Caja Rural. El artista Manolo García Linares fue el pregonero.

"El sector del afuega'l pitu se encuentra en su mejor momento, aunque ahora tiene el reto de su elaboración con leche cruda", señaló Pepe Sariego, de la Hermandad de la Probe, que organiza esta cita gastronómica. Sariego explicó que, en la actualidad, "el consejo regulador no permite su utilización, pero creo que está un poco trasnochado, ya que se está promoviendo su uso desde Europa y está más que probado que no conlleva riesgos para la salud". Un hecho que también valoró José Antonio Jiménez, presidente de "Pláganu", quien resaltó que "va a ser una manera de buscar nuevos mercados donde antes el queso no tenía cabida, estoy seguro que supondrá un despegue para el sector". Este experto, que acudió hasta La Foz acompañado por un nutrido grupos de socios, quiso dar cuenta también de lo que supone el reconocimiento recibido ayer: "Estamos pasando por una época muy buena, con destacados actos y reconocimientos, como nuestra cata número cien; pero el premio de La Foz es lo más importante de todo". Junto a este grupo también acudió al evento la consejera de Servicios y Derechos Sociales y exalcaldesa de Avilés, Pilar Varela, quien elogió "el trabajo que ha desempeñado este colectivo durante los últimos doce años". El certamen contó con la presencia del alcalde de Morcín, Mino García; y la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Álvarez, quien aprovechó para anunciar que el afuega'l pitu "estará a partir de mañana -por hoy- en la feria gastronómica Madrid Fusión dentro de la marca 'Alimentos del Paraíso Natural' , que este año contará con un stand propio que mejorará la capacidad de llegar a nuevos mercados".

Junto a la asociación de catadores "Pláganu", también fueron homenajeados José Vicente González y Caja Rural. El primero, por haber mantenido viva la tradición del cultivo de los nabos para la fiesta de San Antón y los segundos por su compromiso con la región. González aseguró que "es una satisfacción que se acuerden de uno y creo que lo importante es conservar las tradiciones, porque un pueblo sin tradición es un pueblo sin identidad". Amparo Barrios, jefa de zona en Caja Rural, destacó "el compromiso de nuestra obra social con eventos como éste". Además de a estos homenajeados, el certamen distinguió a los mejores quesos afuega'l pitu de este año. Las queserías que obtuvieron la primera posición fueron Ca Sanchu, de Grado (atroncau blancu); La Arquera, de Salas (atroncau roxu); Tierra de Tineo (blancu de trapu); y El Viso, de Salas (roxu de trapu). Todos los productores coincidieron en destacar el incremento exponencial de las ventas del queso, siendo primavera y verano las mejores estaciones para este cometido. Así lo asegura Francisco José García, de El Viso; y lo atestiguaba a su vez Graciela Rodríguez, de La Arquera. Ésta última aseguró que "una vez que lo prueban, tiene una clientela muy fiel".