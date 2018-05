Langreo aprueba inversiones por 3,8 millones con los votos del gobierno y Cs

La corporación municipal de Langreo aprobó ayer la inversión de 3.867.000 euros del remanente del pasado ejercicio y el pliego para solicitar un préstamo por importe de 1,1 millones de euros, lo que suma cerca de cinco millones. El gobierno local, formado por IU y Somos, contó en el primero de los casos con el apoyo de Ciudadanos mientras que el PSOE se abstuvo y el PP votó en contra. Para el crédito no sumó respaldo de ninguno de los grupos de la oposición, que se posicionaron en contra.

"Este remanente, que tiene que estar licitado antes del 31 de diciembre de este año, estará gastado antes de que acabe la legislatura", aseguró el alcalde, Jesús Sánchez, que añadió que en ese momento el Ayuntamiento "tendrá un 30% menos de deuda". Así respondía a las críticas de las tres formaciones de la oposición municipal -PSOE, PP y Ciudadanos- a la petición de un préstamo que se amortizará en quince años, con uno de carencia. También criticaron que se recurriese a una nueva modificación del presupuesto, la quinta en cinco meses. El ejecutivo municipal defendió su gestión y que estos cambios han sido necesarios, destacando que el presupuesto de este ejercicio fue aprobado antes de final del pasado año para que entrase en vigor el 1 de enero de este ejercicio.

La concejala de Ciudadanos, Nerea Forcelledo, indicó, tras anunciar que votaría a favor de las inversiones del remanente, que en la distribución "se han recogido dos propuestas nuestras" y que se incluían "actuaciones prioritarias como las previstas en los colegios". María Antonia García, edil del PP, subrayó que el gobierno local "va a gastar en precampaña electoral el dinero que no gastó el año pasado". En la misma línea, la portavoz del PSOE, María Fernández, apuntó que el equipo de gobierno municipal "suspendió en la liquidación del presupuesto de 2017" y que se abstenían dado que "muchas de las obras incluidas tienen que acometerse, son de interés general". El portavoz de IU, Jonatan López, destacó que "no traemos obras grandilocuentes ni impactantes, son actuaciones urgentes y necesarias". "Acometeremos obras en gran parte de los parques infantiles en los que no se actuó, habrá una importante inversión en deporte y en los colegios", comentó el concejal de Hacienda y concejal de Somos, Luis Baragaño. El plan de renovación del alumbrado público, la rehabilitación de colegios y la pavimentación en vías del municipio son las obras que concentrarán el mayor gasto.

Una de las actuaciones que se pretende acometer con el préstamo, la urbanización en el parking de Mercadona de La Felguera, centró el debate. El regidor indicó que "se van a buscar fórmulas para resolverlo. Hay algunas gestiones en marcha pero urbanizado o no ese parking no estará así cuando termine el mandato. No vamos a permitir una situación de deterioro en el centro urbano. La propiedad deberá asumir la responsabilidad".

La corporación municipal aprobó la supresión del servicio del matadero de la Mancomunidad Valle del Nalón, con votos a favor de IU, Somos, PSOE y Ciudadanos. El PP se opuso. El resto de formaciones defendieron que la ley aprobada por el Gobierno central, del PP, en 2013 para regular las competencias municipales había precipitado esta situación dado que el organismo comarcal no puede prestar este servicio.

La edil de la formación popular aseguró que "si el debate que quieren abrir el PSOE e IU es eliminar la mancomunidad que lo digan". Ambas formaciones apuntaron que esta medida era una "obligación que viene dada por una ley del PP". "Es voluntad de todos que el servicio se siga prestando", indicó la portavoz del PSOE.