Cesare Prandelli dimite como entrenador del Valencia

El técnico italiano Cesare Prandelli ha dejado de ser entrenador del Valencia Club de Fútbol a primera hora de la tarde de este viernes después de hablar con Anil Murthy, consejero ejecutivo de la entidad. La Cadena Ser en Valencia ha informado que estaba rescindiendo su contrato, y según ha podido saber Superdeporte, el técnico ha presentado su dimisión irrevocable, por lo que no ha habido negociación posible, dejando descabezado el proyecto justo tres meses después de su llegada. Prandelli ha dirigido este viernes su última sesión en Paterna con total normalidad.

El técnico italiano, que no confía en el potencial actual de la plantilla, considera que Peter Lim no ha cumplido con lo prometido ya que le pidió que fichara cuatro o cinco jugadores de más de 25 años, algo que el propio entrenador ya dijo en rueda de prensa cuando se le preguntó por el fichaje de Maksimovic, futbolista al que el club de Mestalla quiere fichar a coste cero para la temporada que viene. Al presentar su dimisión este viernes, el entrenador ha expuesto que siente que en el club no existe la confianza suficiente en torno a su figura.

El Valencia ha explicado que Salvador González 'Voro' pasa a sustituirle como responsable de la primera plantilla valencianista y ha convocado este sábado a las 10:00 una rueda de prensa en la ciudad deportiva de Paterna en la que estarán el consejero Anil Murthy y el director deportivo, Jesús García Pitarch.

Prandelli se comprometió con el Valencia en los últimos días de septiembre, ha permanecido en el club de Mestalla tres meses y deja al equipo en décimo séptima posición en la Liga, con la misma puntuación que el décimo octavo, que se encuentra en puestos de descenso.

A sus órdenes, el Valencia ha disputado diez partidos oficiales, ocho de Liga y dos de Copa del Rey, con tres victorias, dos de ellas en el torneo copero, tres empates y cuatro derrotas.

La situación es delicada en lo deportivo como consecuencia de la situación clasificatoria y del rendimiento del equipo sobre el terreno de juego,y en lo institucional, ya que el club no ha encontrado su ritmo, y en lo económico, ante las dificultades que se plantean en torno a la posibilidad de fichar en invierno.