Un Lealtad-Somozas para rematar la temporada

No pudo puntuar en León el Lealtad (3-1), que se queda con 45 puntos a falta de dos jornadas en la 12ª posición. Los de Villaviciosa apenas tienen opciones de disputar la Copa del Rey y, asegurada la permanencia, un solo punto descartaría ninguna posibilidad de promoción. No obstante, el Lealtad quiere finalizar en Les Caleyes derrotando al Somozas para viajar la próxima semana a Coruxo con 48 puntos en busca de la mejor clasificación y/o puntuación de su historia.



Pese a que el Somozas es equipo de Tercera desde hace varias jornadas, el equipo gallego sigue compitiendo al máximo. Derrotó en As Somozas al Pontevedra, igualó en A Malata con el Racing de Ferrol y puso contra las cuerdas al Burgos. El Somozas es un rival muy respetado en Villaviciosa por ser un club de similares características al Lealtad.



Aparte de las ausencias por lesión de Mendi, Garrido y Cueto, Roberto Aguirre contará con todos sus efectivos para esta cita del domingo en Les Caleyes (12 horas), si Agus Porto se recupera de su lesión en el tobillo. El Somozas es el equipo al que más goles ha marcado el Lealtad, diez en cinco partidos. Ocho de ellos han sido en As Somozas, donde nunca perdió (1-1 en la 2014-15, 3-4 la pasada campaña y 2-3 en la actual) para tener unos precedentes desfavorables en Les Caleyes tras el 2-2 de la 2014-15 y el 0-1 de la pasada temporada.