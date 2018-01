Chus deja el Avilés y ficha por el Calahorra

Chus Fernández llegó a un acuerdo para desvincularse del Avilés y fichar por el Calahorra, el líder del grupo 16º de Tercera División (La Rioja) y uno de los tres equipos de la categoría que continúan invictos. "Tenía que cambiar aires y me salió algo bueno con el Calahorra que no podía dejar pasar", comentó el futbolista gijonés.

La oferta, señala, es buena tanto económica como deportivamente porque el conjunto riojano pelea con el Logroñés por el primer puesto del grupo. "Es un equipo que tiene opciones de subir y voy a intentar engancharme otra vez a la Segunda B. Es una buena ocasión y quiero intentarlo", añadió. El jugador tendrá la baja probablemente hoy y su intención es incorporarse a su nuevo equipo el viernes como máximo. "Me voy contento porque hice muy buenas amistades en el Avilés y les deseo lo mejor, pero tengo que mirar por mi y es una oferta muy buena, es lo que estuve esperando en el verano. Entonces no tuve suerte, pero en el Avilés me salieron bien las cosas y se fijaron en mi", añadió.

Chus fichó en agosto procedente del Marino, donde recaló en el pasado mercado de invierno desde el Sporting B. Es gijonés del Natahoyo y estuvo en Mareo trece años, desde benjamín hasta el filial.

La marcha del gijonés, unida a la ausencia de Carlinos (que entrena con la selección AFE en espera de una oferta del extranjero) dejan al equipo muy debilitado en el centro del campo con sólo dos medios específicos: Marcos, y Pablo Tineo, que está lesionado y es duda para recibir el domino al Siero (12.00 horas).

El club pasó al primer equipo a Marcos y Santa, del filial, y fichó a Borja Piquero y Omar Tranche, por lo que la plantilla está ahora formada por 15 jugadores: los porteros Castro y Piquero; los defensas Santa, Sergio Menéndez, Expósito, Domínguez y Thomas (lesionado de larga duración); los medios Pablo Tineo y Marcos además de Carlinos, que volverá si no se va fuera; y los delanteros Coutado, Luis Nuño, Anselm, Omar Tranche y Adrián (lesionado de larga duración). A ellos hay que añadir al defensa juvenil Barra, que está en el primer equipo.

Diego Meléndez, a prueba. El medio (21 años) jugó la última temporada y media en el Bembibre (Tercera). Se formó en su cantera y en la Ponferradina, pasó por el Puente Castro (División de Honor juvenil) y es jugador habitual de las selecciones inferiores de Castilla y León.