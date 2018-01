Asturias juega la Copa desde el banquillo

Los técnicos asturianos Marcelino García Toral y Abelardo, ambos con pasado sportinguista tanto como jugadores como entrenadores, se verán hoy las caras en el partido de ida de cuartos de final de la Copa del Rey. El Valencia (Marcelino) recibirá hoy a partir de las 19.00 horas en Mestalla (televisado por beIN) al Alavés (Abelardo). El choque servirá para medir las fuerzas del conjunto che, una de las revelaciones de la Liga, con las del conjunto alavesista, que ha recuperado el tono después de un mal inicio de Liga tras la llegada de Abelardo al banquillo vitoriano.

Marcelino García Toral comentó ayer que ve "muy difícil" poder lograr un resultado "resolutivo" en Mestalla ante el Alavés debido al buen estado de forma del rival y a su mejora en todas las facetas del juego desde que el "Pitu" Abelardo es su entrenador. Marcelino espera pasar por dificultades ante un Alavés que lleva temporada y media sin perder una eliminatoria de Copa. "Es el subcampeón de la Copa y ahora viene en una dinámica de resultados y juego muy buena. Y en su casa no encajan gol y ganan. Esperamos que aquí con el apoyo de los aficionados pongamos la eliminatoria favorable", auguró. "Dijimos que intentaríamos llegar lo más lejos posible, hemos pasado dos rondas y la intención es pasar la tercera, respetando al máximo al Alavés, y plantarnos en semifinales. Ahora nos ocupa el partido de mañana (por hoy) e intentar con nuestra gente lograr un buen resultado que nos ponga en una situación favorable", reiteró. Y es que no se fía de un Alavés muy mejorado respecto al que superaron en Mendizorroza (1-2) en la Liga. "Este Alavés no tiene nada que ver con aquel, que tenía una dinámica muy negativa de resultados y de juego. Desde la llegada de Abelardo ha modificado los resultados, ha aumentado el nivel de seguridad y confianza y con un estilo de juego muy definido", comentó.

Por su parte, Abelardo alabó "el temporadón" que está haciendo Marcelino con el Valencia, aunque confía en que los suyos sorprendan al cuadro valencianista en Mestalla. "Para el Valencia también es muy ilusionante poder pasar a semifinales, pero intentaremos ser esa 'mosca cojonera' que nadie cuenta con ella y esperamos dar la sorpresa y seguir avanzando", comentó Abelardo. El "Pitu" aseguró que el Valencia sabe que el Alavés es un equipo "incómodo e intenso" y que si no está al cien por cien lo pasará mal para poder eliminarles. "Vamos con la ilusión de lograr un buen resultado que nos permita volver con opciones de pasar", remarcó.

Aunque aclaró que "el principal objetivo, siempre lo he dicho muchas veces y lo repetiré, es la Liga, pero la Copa nos ilusiona y nos facilita que pueda participar toda la plantilla. Vamos con muchas ganas", sentenció.