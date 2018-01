Oli no se inquieta

El Marino descansó ayer lunes en contra de lo que es habitual porque el técnico, Oli Álvarez, quiere cuidar al máximo a los jugadores dado lo ajustado de la plantilla, con 17 efectivos tras la marcha de Dani Pevida (Tuilla) y Jairo Cárcaba (Rayo Majadahonda, de Segunda B). "La gente está cansada y hay que tener precaución hasta que podamos incorporar gente", dice el técnico.

El equipo no empezó el año con buenos resultados en Miramar y acumula sendos empates sin goles ante el Tuilla y el Lugones, dos partidos que los luanquinos querían ganar tras despedir el pasado año ante la afición también con empate (1-1) frente al Praviano. Son seis puntos menos con los que se contaba, pero Oli no pierde la calma. "No ganamos porque nos faltó precisión en los pases, en los remates y en todo en los últimos 30 metros, además de faltar un poco de fortuna en momentos determinados, como la que tuvo Luis Morán a los dos minutos frente al Lugones que pudo cambiar todo, o el remate de Quero al larguero."

El no marcar, defiende Oli, "son circunstancias de los partidos y hay que seguir trabajando, tener confianza e insistir porque el fútbol es eso y cuando hay ocasiones los goles llegan. Yo sigo contento con la trayectoria de ganar o empatar porque así lograremos el objetivo". Y añade: "No hay que volverse locos porque los números son muy buenos y sabemos que para nosotros aumentan las dificultades porque los rivales van a Miramar con muchas precauciones defensivas para arañar un punto, Y eso hace más difícil abrir la lata", alega.

Tampoco preocupa al técnico que el Oviedo B se haya colocado líder. "Nosotros estamos donde queremos y con la mente fuerte porque sabemos que la pelea va a ser larga. El Vetusta no me sorprende porque hizo el mayor esfuerzo económicos de los últimos años para hacer una plantilla competitiva y es normal que esté arriba, de hecho, todos están donde tienen que estar", concluyó.

Entreno en Miramar. El equipo luanquín vuelve al trabajo esta mañana (10.00 horas) y descansará mañana miércoles y el viernes. Oli no podrá contar el próximo domingo (12.00 horas) contra el Colunga en Santianes con Iván Fernández por sanción, y el centrocampista David González es duda por unas molestias en una costilla que ya le impidieron jugar el pasado domingo contra el Lugones en Miramar.