La emotiva despedida que Iván Armesto le dedica a su hermano

Hace unos días el empresario televisivo Iván Armesto anunciaba a través de las redes sociales la trágica noticia del fallecimiento de su hermano, el gimnasta gijonés Ernesto Armesto, que moría a los 57 años de edad. La noticia cayó como un jarro de agua fría entre quienes conocían a estos gijoneses. Iván recibió numerosas muestras de cariño que poco después quiso agradecer en las redes sociales.

"Las lágrimas no cesan y me nublan la escritura, pero no puedo dejar de escribir", confiesa Armesto.