Guardado dice que Vallejo "apenas puso luces" cuando fue alcalde

El alcalde de Valdés, Simón Guardado (PSOE), criticó ayer al portavoz de los concejales no adscritos, José Modesto Vallejo, por "no tener ni idea de lo que se hace en este concejo por Navidad". El edil no adscrito tildó días antes de "monumental chapuza" el acto de encendido del árbol de Navidad ubicado en el parque del centro de Luarca. Vallejo echó de menos megafonía, tarima y sillas para los músicos del Conservatorio y calificó el acto de "cutre".

El Alcalde recordó ayer que durante la etapa de José Modesto Vallejo como regidor "no se hizo nada". "No sé cómo puede decir que algo es cutre cuando él apenas puso luces decorativas en la calle", dijo Guardado. El regidor destacó que Valdés tiene una nutrida y consolidada programación de Navidad, "pero aquí sólo vale la crítica", indicó.