"UGT hace política en comandita con el PSOE", dice el gobierno llanisco

El equipo de Gobierno cuatripartito de Llanes y el Grupo Municipal Socialista protagonizaron ayer un nuevo cruce de acusaciones. El alcalde, Enrique Riestra, acusó al sindicato socialista de "hacer política en comandita con el PSOE". El regidor destacó que se convocó por dos veces a los sindicatos para firmar un acta que, por orden judicial, debió rubricarse en 2012, para la incorporación de las técnicas de las escuelas infantiles del concejo a la plantilla municipal. Los sindicatos no firmaron entonces el acta y las trabajadoras no reclamaron su incorporación al convenio. Lo hizo UGT, el 28 de mayo de 2015, cuatro días después de las elecciones en las que el PSOE perdió la mayoría absoluta ("que cada uno saque sus propias conclusiones", dijo Riestra). La reclamación de UGT puede suponer el pago a las empleadas de más de 500.000 euros. El Principado, en el que recaen las competencias educativas, ya ha anunciado que no aportará ni un euro y el Ayuntamiento ha decidido mantener este año las escuelas "por no perjudicar a las familias".



La llamada del cuatripartito a los sindicatos para firmar el acta incluyó una advertencia sobre la posibilidad de incurrir en ilícitos penales que UGT y CC OO consideraron una amenaza y una coacción. Ayer, el Alcalde lamentó la herencia recibida: "aquí siempre estamos comiéndonos panchos del pasado", dijo, a la vez que advirtió que reclamará responsabilidades en los tribunales sobre las indemnizaciones que tenga que pagar el Ayuntamiento. Riestra acusó a UGT de "defender solo a una parte de los trabajadores".



Por su lado, el Grupo Municipal Socialista manifestó su "total repulsa" a cualquier tipo de presión y mostró "todo su apoyo" a los sindicatos y a los empleados públicos municipales, que están desarrollando su labor "en un clima laboral insostenible y sufriendo los malos modos de un gobierno municipal más propios de otro tipo de regímenes y épocas históricas". El PSOE pidió al Alcalde que sustituya "las prácticas basadas en el amedrentamiento y matonismo político con sus empleados por el dialogo y la negociación para solucionar los problemas laborales".