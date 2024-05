La explicación de Arantxa del Sol de por qué no hablaba de sus hijos en Supervivientes: "No se acuerda de nosotros"

Arantxa del Sol ha sido la última participante en abandonar Supervivientes. La asturiana ha tenido un concurso más que destacado en el que parecía en las últimas semanas que podría llegar algo más lejos. Sin embargo, la nominación por parte de sus compañeros y la expulsión tras la decisión del público ha sido definitivo.

La asturiana se vuelve a España contenta y aliviada de poder juntarse junto a su pareja, Finito de Córdoba y sus hijos a los cuales ha tenido muy presentes durante todo el concurso, pero a penas ha mencionado. Una vez conocida la decisión de su expulsión, le preguntaron a qué se debía el motivo por el que no hablaba de sus hijos. Ella respondió que era por mentalidad de no derrumbarse pensando en ellos.

"Me costaba hasta nombrarlos. Seguro que habrán dicho 'jo, no se acuerda de nosotros'. Lo intentaba por ellos porque no podía. Los he echado tanto de menos... para mí son lo más importante y lo más sagrado", explicaba de forma rotunda, dejando claro que no los había olvidado en ningún momento.

El mayor deseo de Arantxa del Sol

La aventura de Supervivientes se terminó de forma absoluta para una Arantxa del Sol que fue de menos a más durante el concurso. Relegada a un segundo o tercer plano durante los primeros días, la asturiana supo encontrar su hueco y protagonizó varias tramas que le dieron mucha vida al concurso.

La más sonada y coincidiendo con lo que le ha pasado a muchos de sus compañeros, fue la polémica que mantuvo con Ángel Cristo. De pasar de ser amigos a no dirigirse la palabra en apenas unos días. Esta tensión y desmarcarse del hijo de Bárbara Rey benefició a Arantxa de cara a los espectadores y ganar protagonismo.

Sin embargo, todo tiene un fin y el de la canguesa ha llegado antes de poder disputar la final por ganar Supervivientes. En un tenso mano a mano con Miri, acabó por ceder y es por eso que deja Honduras de vuelta a Madrid, donde le esperan sus hijos y su gran amor, Finito de Córdoba.

Una de las primeras alegrías y, posiblemente, lo que más deseaba era recuperar su maleta con la ropa seca. Un regalo que ha recibido con los brazos abiertos, sobre todo por recuperar una de las pertenencias que más echaba de menos. "Qué ganas tenía de recuperar mis braguitas de algodón después de tantos días mojada y con los bikinis oliendo a humedad".