Arantxa del Sol vuelve a España y se enfrenta por sorpresa a la polémica de su marido: "No me dejan"

Tras convertirse en la última expulsada de 'Supervivientes 2024' el pasado jueves y enfrentarse a un emocionante 'puente de las emociones' antes de despedirse definitivamente de Honduras, la asturiana Arantxa del Sol ya está de regreso en España.

Sin imaginarse siquiera la polémica que se ha creado en las últimas semanas por la presunta relación de amistad que Finito de Córdoba habría tenido hace años con la novia de Ángel Cristo Jr, Ana Herminia -que ella ha negado en '¡De Viernes!'- y que se especula con que podría ser el motivo de su distanciamiento del hijo de Bárbara Rey, la modelo y presentadora ha aterrizado en Madrid esta madrugada con una gran sonrisa. "Estoy muy bien, estoy feliz que estoy ya en casa" ha confesado.

Visiblemente más delgada y con un favorecedor bronceado, Aranxta -al igual que el resto de expulsados cuando regresan a la 'realidad'- ha recorrido la terminal del aeropuerto con unos maxi auriculares para no escuchar las preguntas de Europa Press, a las que muy a su pesar no ha podido responder: "Perdonadme, es que no oigo. Me tienen puestos dos cascos para no oír" se ha disculpado, dando la callada por respuesta a qué balance hace de su paso por 'Supervivientes' y cómo se imagina su esperado reencuentro con Finito y sus dos hijos, Lucía y Juan Rodrigo.

"Lo siento, no me dejan, ya lo habéis oído, no me dejan" ha esquivado cuando le hemos preguntado por los rumores que circulan en España acerca de si Ana Herminia y su vinculación con su marido podría ser el motivo real de su enfrentamiento con Ángel Cristo, sin aclarar si ahora en España romperá su silencio y contará la verdad sobre su 'ruptura' con el que fue su gran apoyo en la primera parte del reality.