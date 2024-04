La historia de amor de la asturiana Arantxa del Sol en Supervivientes: "Aquí estamos, quién nos lo iba a decir".

Supervivientes puede que sea el concurso más frenético de la televisión. Entre las pruebas, el calor, el hambre y las tensiones entre compañeros, el reality deja poco margen para la tranquilidad y la reflexión. Sin embargo, los concursantes van encontrando momentos en los que hablar, intercambiar reflexiones y contarse cómo es su vida lejos de las playas de Cayos Cochinos.

En estas conversaciones, que en su mayoría se graban, se descubren algunos de los secretos de los concursantes, además de que se van conociendo mejor las relaciones que hay entre ellos y que bandos tiene el concurso. En esta edición, por ejemplo, a través de estas conversaciones se ha descubierto la estrecha relación entre Miri y Gorka, llegando a ser inseparables, o la evolución entre Kiko Jiménez y Laura Matamoros.

También se han podido escuchar conversaciones nocturnas. En uno de los últimos programas, fueron Marieta y Arantxa del Sol las que se quedaron hablando. En dicha conversación, salieron a la luz algunos secretos de la asturiana y su relación con el torero Finito de Córdoba

Como surgió el amor entre Arantxa del Sol y Finito de Córdoba

"Llevamos 25 años,nos conocimos en un partido benéfico de fútbol que era actores contra toreros, nos presentó una amiga", empezó diciendo Arantxa del Sol, recordando sus inicios con Finito de Córdoba. La modelo, por aquel entonces no había puesto su mirada en el torero, fue en otra ocasión que coincidieron, cuando su representante le animó a acercarse a Finto de Córdoba.

"Pasaron unos años y volvimos a coincidir en un programa haciendo un especial de Navidad, yo acababa de salir de una relación, yo tampoco estaba con la cabeza muy así, pero yo estaba con mi repre hablando y me dijo: 'ese chico me gusta para ti' y me sacó su teléfono", continuó detallando, añadiendo que fue ella la que dio el primer paso, cogiendo el móvil para llamarle.

Casi tres décadas después y con dos hijos de por medio, la pareja sigue junta y más estable que nunca. "Es muy simpático, tiene esa gracia que tiene la gente del sur, cariñoso, en general, con todo el mundo". Marieta, por su parte, mucho más joven y recién salida de la 'Isla de las Tentaciones', quiso conocer los secretos para mantener una pareja después de tanto tiempo. "Cada año es más fuerte, estoy mejor con él que hace un montón de años. Reírte mucho con tu pareja y ser cómplices, llega un momento que os intuís, al final nada es fácil, pero mira, aquí estamos, quién nos lo iba a decir".