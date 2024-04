Destapan el secreto de la participación de Arantxa del sol en Supervivientes: "Algo muy fuerte que ella no ha verbalizado"

Nueva gala de Conexión Honduras, el espacio de los domingos de Supervivientes. El espacio muestra el desembarco de Laura Matamoros de nuevo en las playas hondureñas como concursante repescada. A continuación, el programa celebra la primera jornada de las Olimpiadas de Supervivientes, en la que los concursantes tienen que enfrentarse a una serie de duros y espectaculares desafíos físicos que ponen a prueba su resistencia, su velocidad y su equilibrio. Ronda a ronda, los que peores resultados logren son eliminados hasta llegar al ganador de cada playa, que va a poder disfrutar de una deliciosa recompensa. Además, la gala muestra cómo se encuentra Claudia en sus primeros días sin Mario, último expulsado.

La actitud de Arantxa del Sol

A raíz de su conversación con Kike Calleja en Playa Limbo, Arantxa del Sol decidió acabar con su amistad con Ángel Cristo. Tanto es así que ha pasado de ser su principal y casi único apoyo en sus primeras semanas de concurso a no querer ni siquiera dirigirle la palabra ni contarle a la audiencia qué "mentira retorcida y desleal" que el colaborador de 'Vamos a ver' le transmitió antes de ser expulsado.

En su regreso a la Palapa el pasado martes en 'Tierra de Nadie', la mujer de Finito de Córdoba se negó a hablar con el hijo de Bárbara Rey porque considera que la ha traicionado. Un discurso que sorprendió a una de las principales defensoras del autoproclamado "villano de la edición", Ángela Portero, que tuiteó: "Empiezo a sospechar que a Arantxa le han contado algo muy fuerte que ella no ha verbalizado. Porque te digan que Ángel dijo que ella no hacía nada y que prefería que se quedara Kike antes que ella nadie se pondría así. ¿Algo más personal?".

María González Falcó

Así han sido las nominaciones del equipo Olimpo

Marieta: nomino a Pedro porque es con el que menos he hablado, aunque me parece un tío estupendo.

Claudia: nomino a Rubén, por razones obvias, sabiendo que estaba mal me ha querido separar de Mario en los grupos, por un líder que no gana vamos a ver qué pasa.

Pedro García Aguado: nomino a Marieta porque es la nueva, no la conozco.

Arantxa del Sol: nomino a Claudia, la quiero muchísimo, me encantaría seguir esta aventura con ella, pero la veo muy frágil y quiero que esté fuerte.

Rubén Torres: mi nominación es a Claudia porque la he visto bastante chafada con la despedida de Mario y creo que puede ser una oportunidad para que reencuentren, no la veo bien en la playa

Javier Ungría: voy a nominar también a Claudia, no sé cómo va estar esta semana, no sé, igual quiere volver con Mario.

Tras terminar con su ronda de votos, la nominada del grupo Olimpo era Claudia Martínez. Y llegaba el turno de Kiko Jiménez, como líder de grupo: "Creo que conozco a todos, más o menos, no tengo nada personal con nadie, pero creo que me voy a decantar por Pedro porque es con el que menos roce he tenido"

Las nominaciones del equipo Condena

Gorka: nomino a Ángel por las disputas que hemos tenido esta semana, aunque me gustaría solucionarlas con él.

Miri: he nominado a Ángel porque mi primera opción era Blanca y es un poco el que me queda ahora mismo.

Aurah: nomino a Miri porque es la única persona con la que no he convivido, aparte de Ángel, y la nomino a ella.

Ángel Cristo: nomino a Miri, por razones obvias, ya ha habido muchas semanas que no la he nominado y ahora le toca a ella.

Arkano: mi nominado es Ángel por lo que he ido viendo, está envuelto en todos los conflictos, por todas las cosas turbias.

Jorge Javier Vázquez comunicaba que el nominado de playa Condena era Ángel Cristo y Blanca Manchón, como líder daba su nominación directa a Gorka: "Le va a venir bien". Algo a lo que Gorka reaccionaba: "Justo le he dicho que no me importaba en absoluto si me nominaba, la gente tiene que decidir y yo me quiero seguir quedando".

Por tanto, la lista definitiva de nominados se formaba con Pedro García Aguado, Claudia Martínez, Gorka Ibarguren y Ángel Cristo.