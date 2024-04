Adiós a Arantxa del Sol tras sus palabras en Supervivientes: el toque de atención de la cadena a la asturiana

Arantxa del Sol se ha metido en un buen lío en Supervivientes. La asturiana ha protagonizado una polémica escena que no ha pasado desapercibida ni para la audiencia ni para el presentador de Telecinco, que ha intervenido tras sus palabras.

Carlos Sobera no se ha tomado nada bien las acusaciones de del Sol hacia Ángel Cristo Jr., compañero suyo en Supervivientes y uno de los rostros más mediáticos de la actualidad tras su polémica entrevista sobre su madre Bárbara Rey.

Y es que la asturiana había esado compartiendo confidencias con Kike Calleja y así se lo hacía saber al presentador: "Kike me ha contado cosas sobre Ángel que son absolutamente mentira. Es muy falso, es que no está bien de la cabeza, directamente". Mientras pronunciba estas palabras, Sobera intervenía rápidamente para cortarla: "Bueno, esas afirmaciones más serias las vamos a dejar mejor en el aire. No se puede decir que alguien no está bien de la cabeza, simplemente, los nervios, te pueden hacer perder el control de las situaciones, a veces".

"Traidor y miserable"

Del Sol, en lugar de recular, continuó indagando en este asunto tan escabroso sin pelos en la lengua: "¡Pero mucho! Y los ojos, y la cara, y los temblores... Todo". Esta ha sido una de las imágenes que Arantxa del Sol ha protagonizado tras salvarse de la expulsión y volver a la Palapa después de que el programa eliminara Playa Limbo. A pesar de que no es el primer roce que la concursante ha tenido con Ángel Cristo Jr, este ha sido el único en el que 'Tierra de Nadie' ha tenido que intervenir.

En otras ocasiones, se ha podido escuchar a la asturana que es un "traidor y miserable", a pesar de ser su apoyo al inicio del programa, y volvió a hacer mención a su estado mental.