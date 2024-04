Arantxa del Sol más sincera que nunca: "He hablado de cosas de las que no pensaba hablar"

La asturiana Arantxa del Sol parece por fin feliz en 'Supervivientes'. Nada que ver con su experiencia en Playa Condena, antes de ser desterrada por la audiencia a Playa Limbo. La actriz, modelo y presentadora, con raíces familiares en Cangas de Onís, atraviesa su mejor momento en el reality y revela sus confesiones más íntimas.

"Aquí todo es más tranquilo", señala la esposa de Finito de Córdoba. Su estancia en la playa en la que convive con Laura Matamoros, Kiko Jiménez y, hasta su expulsión, con Kike Calleja, le ha supuesto un auténtico chute de energía después de momentos muy malos en Playa Condena, según se ha podido ver en el espacio ‘Supersecretos’, de la influencia virtual creada por inteligencia artificial Alba Renai.

Arantxa del Sol ha señalado a sus compañeros que allí esconde mejor se ha encontrado desde el inicio del concurso, que se desarrolla en Honduras. Los tres compañeros de Playa Limbo han transmitido tranquilidad a la asturiana, algo que no tenía antes de su destierro. Además, una circunstancia también muy importante para la asturiana, es que la dejan ser ella misma y realizar actividades que en Playa Condena se habían reservado por su cuenta y riesgo otros participantes.

"Aquí he hablado de de cosas de las que no pensaba hablar, me he relajado, no es territorio enemigo", ha comentado Arantxa del Sol, a lo que Laura Matamoros ha replicado: "Es que aquí llegáis de otra manera, te has visto más relajada y lo que tenéis allí es un territorio muy hostil".

Arantxa del Sol y Aurah Ruiz, antes del destierro de la asturiana a Playa Limbo. / Telecinco

En cuanto a su estancia anterior en Playa Condena, la asturiana ha rememorado sus conversaciones con Aurah Ruiz: "Os prometo que me encantaba conversar de estas cosas con Aurah. Ella es serena, tranquila... y luego se transformaba. Pero ella es mucho más coherente de lo que pensaba", ha añadido.

"Es curioso cómo está preparado todo, cómo sales de allí, y me noto aquí hablando de cosas que a lo mejor no hubiera nunca pensado que iba a hablar. De verdad. Me he relajado y me he abierto", ha dicho Arantxa del Sol cuando aún no había sido expulsado Kike Calleja.

Laura Matamoros ha asegurado que en su quiniela para la expulsión no estaba Arantxa del Sol "en ningún momento". "Para mí tampoco; bueno, la teníamos de segunda opción", ha añadido Kike Calleja. Ambos estaban convencidos de que sería expulsado Pedro García Aguado.

El que sí pensaba que la expulsada sería la asturiana fue Kiko Jiménez. "Porque kiko me tenía enfilada, ¿no?", preguntó la actriz. "No, yo creo que Kiko pone etiquetas muy rápido a la gente, sin conocer", zanjó Laura Matamoros.