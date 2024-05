El Ayuntamiento de Llanes saca a licitación la contratación del equipo redactor del plan de urbanismo

El Ayuntamiento de Llanes acaba de sacar a licitación el contrato de servicios de asistencia técnica para la redacción del Plan General de Ordenación del concejo y su Catálogo Urbanístico. Así lo ha hecho público el equipo de gobierno municipal durante la sesión de pleno extraordinaria celebrada este martes.

El anuncio tenía lugar como respuesta a la pregunta planteada por el PSOE llanisco sobre el estado actual de tramitación del controvertido documento urbanístico. Los socialistas manifestaron su preocupación por lo que describieron como una gestión "desordenada y anárquica" del plan, así como por la supuesta ausencia de un calendario definido de actuación y un equipo redactor.

El concejal de Urbanismo, Juan Carlos Armas resolvía la cuestión con detalles del proceso que se está llevando a cabo: "Hoy se ha publicado en la plataforma municipal la licitación del equipo redactor y dentro de unos quince días podremos estar en disponibilidad de abrir los sobres para ver qué empresas se han presentado", señaló. Armas también explicó que la demora en la contratación se debió a la necesidad de conocer primero los informes de la CUOTA: "Queríamos ver qué necesidades teníamos. Hemos perdido un poco de tiempo, pero esperamos que nos sirva para tener un equipo más acorde a esas necesidades".

El último informe enviado por la Comisión de Urbanismo al Ayuntamiento identificó cerca de 300 puntos del planeamiento llanisco que el equipo de gobierno debe corregir para continuar con la tramitación: "No estamos protegiendo adecuadamente el patrimonio del concejo, como el casco antiguo o el Camino de Santiago, así como elementos etnográficos tan arraigados como las caserías, las fuentes, los hórreos y paneras, las capillas de ánimas y las casonas de indianos", denunció la concejala socialista Arantxa Miguel.

La oposición pide abordar estas deficiencias del documento urbanístico, y solicita además la construcción de vivienda social. Desde el equipo de gobierno señalan que, actualmente, no hay suelo municipal disponible para edificar viviendas de este tipo, aunque el Plan General de Ordenación ya contempla la construcción de 245 viviendas públicas: "Si ahora mismo no hay suelo público es porque el plan está anulado. Las normas provisionales no serán efectivas hasta que estén publicadas en el BOPA, tendremos entonces solución para suelos urbanos consolidados y de interés, incluidos los de núcleo rural. Los suelos urbanos no consolidados y los urbanizables, que son los que nos dan suelo público, quedan pendientes hasta que salga el plan", concluyó el edil de Urbanismo.

Por otro lado, durante el Pleno se debatieron otras mociones propuestas por el PSOE sobre cuestiones de movilidad, igualdad o transparencia, que no salieron adelante por el voto en contra del gobierno municipal. Sí fue aprobada por unanimidad la propuesta de acuerdo para mejorar el firme de la carretera LLN-17 a su paso por Pría. El Ayuntamiento se ha comprometido a llevar a cabo un plan para atajar los baches en los distintos viales del municipio, cuya primera actuación tendrá lugar en la citada carretera.