Una semana ya llevo en Ámsterdam desde mi última ´´crónica´´, esta liga se me está haciendo larguísima. Mientras en otras ligas y en otros países ya se confirman campeonatos y descensos nosotros seguimos luchando.

Es hora de sacar la calculadora, de hacerte fan de un equipo que jamás habrías pensado. Ahora empieza lo importante, todo lo que hemos pasado en meses anteriores es pasado. Por afición, por equipo, por ciudad, por presupuesto, tenemos que jugar play-off y, después, ya veremos, pero debemos cerrar la promoción de ascenso cuanto antes. Seis partidos 18 puntos. 6 finales, 6 locuras, 6 dolores de cabeza, 6 intensísimos días.

Mi aportación semanal cada vez se me está haciendo más complicada, es difícil mantener la calma a estas alturas de la temporada, solo piensas en que llegue el próximo partido y ganar y ganar y ganar. Sobre el partido de ayer contra el Levante UD: Combinamos bien, tuvimos la posesión, pero cuando no tenemos pegada es difícil sacar algo positivo. El Levante UD debía ganar para ser equipo de Primera División y así fue.

Solo falta centrarnos para el siguiente partido, viernes 5 de mayo a las 20:00 contra el AD Alcorcón. Es típico decir que es el partido más importante de la temporada para los oviedistas, pero cada uno de los 6 partidos que quedan van a ser los más importantes.

Ayer, desde la Peña Azul Ámsterdam tuvimos nuevos oviedistas, una pareja de holandeses que preguntaron varias veces por qué el Real Oviedo era Real, que si era fácil ser Real. Yo les respondí que lo importante no es ser Real lo importante en ser OVIEDISTA. La monarquía y Holanda siempre han ido muy unidas de la mano, de ahí que les interese la palabra Real.

Nuestro nuevo amigo oviedista (Andre se llama) venía con la clasificación en su cabeza y preguntando si nos podría tocar en playoff el CD Tenerife. Seguro que quiere playa y oviedismo. Lucimos nuestras bufandas y polos, solo esperamos que en breve nuestra gigantesca pancarta esté presente en el Carlos Tartiere, cuando se dé el caso un trozo de nuestra peña estará con vosotros.

Hoy es domingo, aquí no hay aperitivo, aquí no hace sol, hoy no juega el Real Oviedo, pero desde la lejanía solo nos queda animar y apoyar a nuestros jugadores por encima de cualquier despiste, ocasión desperdiciada o gol fallado.

Se acercan los playoffs, se acerca mirar el calendario, se acerca no tener uñas, se acerca pensar cada día en el ascenso. Oviedistas, solo nos queda luchar, estar unidos y sufrir juntos hasta el final.

Ese ascenso que cuando lo logremos€ Cuando lo logremos€ Ese día no habrá crónica, me tumbaré en el césped del Tartiere o en el césped del equipo contrario, miraré al cielo y seguro que ese día sí lucirá el sol y habrá aperitivo.



O V G