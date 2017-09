Toché y Verdés quieren explotar su buen momento

Dos jugadores del Oviedo, Toché y Verdes, tienen la oportunidad de explotar esta tarde ante el Albacete el buen momento por el que están pasando en este inicio de temporada.

Toché está viviendo su segunda juventud a sus 34 años. El murciano sigue mostrando una gran eficacia y es un jugador que mejora sus registros a medida que avanza la competición, ya que le cuesta marcar en los arranques. Sin embargo, sus cuatro goles en las primeras cinco jornadas igualan su mejor registro, que consiguió en la temporada 2010-2011 con el Cartagena.

Si marca en Albacete, serían cuatro jornadas consecutivas anotando con el Oviedo, algo que no ha conseguido todavía en las tres temporadas que lleva en el conjunto oviedista, en las que anotó en cada una de ellas 17 goles.

Por su parte, Héctor Verdés tiene la posibilidad de jugar su sexto partido consecutivo como titular, algo que no ha logrado todavía en las tres temporadas que lleva en el conjunto azul.

En su primera campaña, la 15-16, el defensa jugó tres partidos consecutivos en dos ocasiones a lo largo de la temporada, mientras que en la pasada la marca subió a cinco, también en dos ocasiones, desde la 20ª a la 24ª y de la 31ª a la 35ª.

En la actual, Verdés es uno de los tres jugadores, junto con Juan Carlos y Folch, que ha disputado todos los minutos de la Liga, por lo que de salir en el once inicial superaría su registro en el Oviedo.

Las lesiones le han impedido a Verdés tener la continuidad deseada en el Oviedo. El defensa contaba la temporada pasada con una cláusula de renovación automática por partidos jugados pero la última de sus lesiones, que le dejó fuera en las cinco jornadas finales, le impidió alcanzar el objetivo. El club, ante las frecuencias ausencias del valenciano, le ofreció un nuevo contrato de dos años con unas cantidades sensiblemente inferiores. Tras un tiempo de análisis, el central dio el "sí" y se comprometerse con el proyecto de Anquela.

En plenitud de condiciones , el valenciano ha sido un pilar en los esquemas de Sergio Egea, Generelo y Fernando Hierro estos dos años, pero su falta de continuidad le lastró. En su primer año disputó 16 partidos, 15 como titular y no disputó más de tres partidos seguidos. La pasada temporada tuvo algo más de continuidad. Llegó a los 23 partidos, todos como titular, y marcó dos goles, llegando a disputar cinco partidos seguidos en dos ocasiones.

Esta semana Verdés no se entrenó al mismo ritmo que sus compañeros, pero Anquela desveló que está en condiciones de jugar. "Verdés está bien. Hay que saber llevarlo. Es un jugador que tiene los suficientes tiros pegados para conocer lo que tiene que hacer en cada momento. Lo que no podemos es precipitarnos. Tenemos que tener tranquilidad en las molestias y ser conservador porque así no se agrava el problema", señaló el entrenador jienense.