El Oviedo solo tiene un 5% de posibilidades de entrar en promoción

Las posibilidades que tiene el Oviedo de quedar al final de temporada entre los seis primeros y jugar el play-off de ascenso a Primera no llegan ni a un cinco por ciento. Concretamente, un 4,938%. La derrota en León, salvo carambola, complica las opciones de un equipo que, si hubiese ganado a la Cultural, dependería hoy de si mismo para jugar la promoción. En la situación actual, novenos con 62 puntos, los azules deben ganar al Huesca y mirar tres encuentros de sus rivales directos. Para que el Oviedo acabe en play-off, además de ganar al Huesca en el Tartiere (sábado, 20.30 horas), tienen que ocurrir tres cosas: que el Cádiz pierda contra el Granada (no se juega nada) fuera de casa, que el Numancia no gane a la Cultural (se juega la permanencia) en Soria y que Osasuna y Valladolid, que juegan entre ellos, no empaten. Eso y una victoria carbayona meterían al Oviedo en play-off.

De 81 combinaciones posibles, solo 4 dan el éxito a los azules, lo que representa un 4,93%. Contando con que el Oviedo gana al Huesca, son también 4 de 27 combinaciones (casi un 15%). Pero incluso se puede dar el caso de que, aun ganando al Huesca, el Oviedo acabe noveno. Pase lo que pase en la jornada que queda, ese puesto, como mínimo, está asegurado. La clasificación final, independientemente de jugar o no la promoción, incide además de manera directa en los ingresos por televisión para la siguiente campaña, algo que también se juega el Oviedo en la última jornada. Si los azules ascienden un puesto y quedan octavos -17 combinaciones a favor de 81-, ganarían aproximadamente 150.000 euros más de lo que les correspondería hasta ahora. Si quedan séptimos hay que sumar otros 150.000 y el salto del séptimo al sexto es 250.000 más.

Por tanto, el play-off, además de lo deportivo, como mínimo valdría 550.000 euros más en derechos de televisión, a lo que hay que sumar ingresos en taquillas y otros varios en la promoción. Si se diese el caso de que el Oviedo promociona, pasa la siguiente ronda y acaba cuarto, le corresponderían 800.000 mil euros más. Por último, si se lograse el ascenso la cifra de ingresos del Oviedo tendría un incremento de 50-60 millones de euros.