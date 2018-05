Saúl Berjón: "Ojalá el sábado estemos celebrando un play-off"

El Real Oviedo entrenó esta mañana en El Requexón con vistas a su último partido de Liga, el próximo sábado en el Tartiere (20.30 horas). Anquela dispuso una sesión con muchos ejercicios de balón y luego dividió al grupo en dos mitades. Una de ellas realizó ejercicios tácticos de presión y la otra finalización de jugadas. Al final, Anquela dispuso un partidillo de dimensiones reducidas.Tras la sesión, Saul Berjón recibió el premio Mahou a mejor jugador del Oviedo en la temporada, elegido por los aficionados en redes sociales, y atendió a los medios de comunicación. Estas fueron sus palabras.

Sobre la situación del equipo: "La semana es más difícil de lo normal después de la derrota en León. Nos queda un partido más en juego, hay pocas posibilidades, pero las hay. Hay que centrarse en ganar como sea y que pase lo que tenga que pasar".

Sobre su actuación personal en la temporada: "Da rabia. Vine aquí a sumar y ayudar. Quedamos muy cerca y da mucha rabia. Estos premios hay que agradecerlos a la gente, pero no valen para nada. Somos un grupo".

El bajón del equipo desde el derbi: "Esto es fútbol, los análisis no valen para nada. A veces sale la cosa mejor y a veces peor".

Preguntado sobre la continuidad de Anquela el año que viene: "Eso creo que no me incumbe a mí. Si me preguntas a mi por supuesto que sí".

El ambiente del Tartiere el sábado: "Espero un Tartiere como hasta ahora, siempre apoyando. El ambiente es increíble, nos apoyan y nos hacen falta. Tienen la misma esperanza, sabiendo que es pequeña. Aquí somos así: nos agarramos a un clavo ardiendo. Ojalá cuando el árbitro pite en el noventa estemos todos celebrando un play-off. Mi sueño es jugar aquí en Primera".

La cara del equipo fuera de casa: "El año pasado también nos costo más, fuera siempre es mas complicado. No quiero que suene a excusa, pero en el tema de árbitros con nosotros se han confundido a favor en un córner de Yeboah en Lorca. El resto, pues por ejemplo un gol anulado a Toché por fuera de juego que no era. Te quitan 4 o 5 puntos que al final eran mucho. Por desgracia este año se equivocaron más en nuestra contra. Tampoco se puede achacar nada a los árbitros".

Una buena base para el año que viene: "Esta plantilla consiguió estar en las puertas del play-off, hay buena base. Todos los equipos tienen que retocar y eso no es cosa mía, hay gente que trabaja en ello. Este año se hizo bastante bien con las dificultades que existieron".