Silva se va de Twitter, "diseñada para los fines de sus propietarios"

El escritor Lorenzo Silva ha explicado su decisión de abandonar Twitter, red social en la que se mostró muy activo, asegurando que es "la precipitación final de una reflexión madurada durante meses" en la que no han tenido que ver "fusilamientos tuiteros". "Esto dejó de compensar", escribió el día 2. "Empecé a comprender que la herramienta no estaba diseñada para mis fines, sino para los de sus propietarios -algo que ya intuía y que por lo demás no deja de ser lícito-, y que unos y otros habían dejado de ser compatibles", resalta el autor, tras reiterar que esta decisión responde a un resultado de "un análisis coste-beneficio que se fue deteriorando".