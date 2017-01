Rubi: "Hay talento y tiempo para conseguir el objetivo"

Joan Francesc Ferrer, Rubi, fue presentado esta tarde en El Molinón como nuevo entrenador del Sporting. "Hay talento y tiempo para conseguir el objetivo. Esas son las dos palabras", subrayó el catalán, que se mostró "orgulloso" por tener la oportunidad de dirigir al conjunto gijonés. "Nos hace falta un buen resultado para generar confianza y cambiar el chip", explicó, en un primer momento, dejando claro que su intención es conseguirlo este mismo fin de semana, en el que el equipo visitará el Benito Villamarin. "Hay que ir a buscarlo ante el Betis", sentenció

Rubi, que estuvo acompañado en su presentación por el cuerpo técnico que ha llegado junto a él y con el que ya trabajó en el Levante, no llega con esquemas de juego impuestos. "Mi idea es adaptarme a la fortaleza del equipo, no que el equipo se adapte a mí", puntualizó. Dejó en el aire la continuidad de las sesiones del "coach" Richi Serrés, aunque admitió que algunos de los aspectos que más le preocupan son los relativos a lo anímico.

Al nuevo entrenador del Sporting se le pidió comparar la actual situación con la que asumió, la temporada pasada, en el Levante, al que no pudo salvar del descenso. "Cada situación es diferente. Allí teníamos más tiempo, pero también te digo que la situación a nivel de vestuario puede ser diferente. A nivel de cómo me van a recibir, también. Ya tengo experiencia en Primera y he obtenido un aprendizaje de aquello. No nos salvamos, pero el equipo compitió muy bien en casi todos los partidos", explicó el barcelonés. Aseguró que va a hacer a los jugadores "trabajar mucho" y destacó el peso sportinguismo como una de las mejores armas del club. En cuanto a los posibles fichajes, preguntado por la posible llegada de Tioté, fue escueto. "Tenemos que trabajar y hablar todavía con Nico de ello. Profundizaremos en ello", puntualizó.

"El club me parece espectacular y la afición es tremenda, nos va a ayudar muchísimo. Yo la he sufrido", señaló Rubi, que también desveló que Abelardo se puso en contacto con él ayer para hablar sobre el equipo. "Hemos tenido contacto vía mensaje. Él ha dado el primer paso. Entiendo que un entrenador, si puede, tiene que conseguir la máxima información posible. Nico me ha dado mucho, pero si se puede y si se cree conveniente, también me gustaba tenerla de Abelardo. Lo que buscamos todos es el beneficio del SPorting. Siempre he tenido una relación muy buena con él. Incluso nos hemos llamado por tema fichajes en anteriores ocasiones", comentó el catalán sobre el Pitu. Por último, quiso subrayar que ante el Betis quiere ver ya su huella en el juego de los rojiblancos. "En estos cuatro días vamos a trabajar cuatro cosas y las cuatro quiero que se vean el domingo", concluyó.