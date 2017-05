Sergio y Burgui se asoman al once

El Sporting prepara cambios para afrontar el partido de mañana ante la Unión Deportiva Las Palmas. Dos novedades se dan prácticamente por hechas respecto al equipo que cayó la pasada jornada en Villarreal. Sergio y Burgui vuelven a asomarse a la titularidad tras lo visto en los ensayos realizados por Rubi. Podrían no ser los únicos. El técnico parece decidido a recuperar el sistema con cuatro defensas, aunque existe alguna duda sobre si la idea será la de completarlo con uno o dos delanteros. Al término del ensayo celebrado en El Molinón, a puerta cerrada, el entrenador del Sporting solicitó poder quedarse más tiempo en las instalaciones del municipal gijonés para debatir con su cuerpo técnico los últimos detalles del encuentro ante los canarios.



La idea inicial de Rubi pasa por volver al esquema habitual desde su llegada al banquillo del Sporting (4-1-4-1). Un dibujo con el que el equipo parece ganar en estabilidad, teniendo en cuenta que los problemas defensivos y la falta de pegada han sido una constante a lo largo de la temporada. En base a esta propuesta, Rubi optaría por el que ha ejercido como su once de gala, con el matiz de los elegidos para el centro de la defensa. Amorebieta apunta a ser el sacrificado respecto a la zaga de cinco futbolistas que el equipo presentó en el estadio de La Cerámica. El hecho de que la Unión Deportiva Las Palmas no tenga en el juego aéreo uno de sus puntos fuertes puede ser una de los detalles que influyen. Babin está mostrando su mejor versión en este tramo final de la temporada, mientras que Meré es uno de los fijos.



La otra alternativa que sopesa Rubi es la de jugar con dos delanteros, lo que haría que prescindiera de reforzar la medular con tres futbolistas (Vesga, Moi Gómez y Sergio). No es la que más ha trabajado, pero tampoco se descarta. Castro partiría como el favorito para compartir el ataque con Cop, ya que Rubi se ha mostrado cauto respecto al papel que tendrá Traoré tras su vuelta después de un mes de baja. En todo caso, la idea es que el marfileño reaparezca en la convocatoria.